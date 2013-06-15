به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه ثارالله استان کرمان با صدور بیانیه ای از حضور حماسه ساز و آگاهانه مردم در پای صندوق های رای تقدیر کرد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کمان ارسال شده، آمده است: سپاه ثارالله کرمان حضور گسترده و دشمن‌شکن مردم مومن، شهیدپرور و ولایتمدار دیار کریمان در انتخابات باشکوه ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان مصداق بارز تحقق حماسه سیاسی و لبیک به ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارج نهاد و از آحاد امت حزب‌الله، بسیجی، شجاع و همیشه در صحنه استان کرمان تقدیر و تشکر می‌کند.

در پایان این پیام چنین آمده است: امیدواریم خداوند به این حماسه ماندگار سیاسی و انتخاب مردم نجیب و مهربان دیار کریمان که به تکلیف خود و با درصد مشارکت بالا به زیبایی عمل کردند، برکت دهد.