مستندسازی از واقعيت ‌های اجتماعي موجب پیشگیری از آسیب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی رحیمی ظهر شنبه در بازدید از اداره مستندات معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ساخت مستند از واقعیات را از ضروریات اجتماعی اعلام کرد.

وی همچنین مستند سازي را يک کار هنري پيچيده دانست و بیان داشت: مشاهده مستند از واقعیات اجتماعی موجب نگرش پیشگیری و رفع آسیب در جامعه خواهد شد.

رئیس مرکز مستندات ناجا گفت: انعکاس آسیب ها در قالب فیلم آموزشی و توصیه ارزنده برای بینندگان داشته است و جامعه را از ابتلا به آسیب ها واکسینه می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات استکبار حهانی را حیرت زده کرد، افزود: مشارکت گسترده مردم، مشت محکمی در دهان استکبار جهانی و خط بطلانی بر سیاست های آنان بود.

رحیمی تصریح کرد: بدخواهان مردم و کشور از مدت ها پیش برنامه ریزی داشتند که کسی پای صندوق های اخذ رای نرود و تحریم ها با شدت تحمیل شد به این خیال که حضور مردم کمرنگ باشد اما حضور مردم چشمگیر بود.

وی اظهارداشت: مردم نشان دادند که با تمام مشکلات اقتصادی از انقلاب و رهبری حمایت می کنند و قدردان خون شهدا هستند و در هر جنگ نظامی، سیاسی و اقتصادی دست از آرمان های امام راحل، مقام معظم رهبری، شهدا و انقلاب بر نمی دارند.