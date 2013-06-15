5 ويژگي محوری خانواده پایدار/ از تحمل شکست تا احساس مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده چيزي به مراتب فراتر از چند همخانه است كه در كنار هم زندگي مي كنند. خانواده در قالب يك گروه، داراي پنج ويژگي منحصر به فرد است؛ ويژگي هايي كه اگر در سطح جهاني بسط يابند، مي توانند همگي ما را از خود بزرگ بيني كوته نظرانه برهانند. اين ويژگي هاي خانواده را با خود مقايسه كنيم آنگاه خواهيم ديد كه نهاد خانواده حقيقتا تا چه اندازه قدرتمند است.

- خانواده مقدم بر هر چيز و براي ابد

خانواده كوچكترين و در عين حال مهمترين واحد اجتماعي مي باشد كه باعث توليد نسل و تكتير انسانها و نگهداري و تربيت آنها مي باشد و در اين راستا نقش زنان و مردان را در تشكيل آن نمي توان ناديده گرفت. خانواده هسته اصلي و اساسي اجتماع است و خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان شناخته شده است. زن و شوهر باني و موسس خانواده هستند و اگربنيان خانواده سست و متزلزل گردد آن دو مسئول هستند. هدف اوليه خانواده اين است كه مطمئن شود به هر كس در چهار چوب يك نهاد گروهي فرصت زندگي كردن و شادمانه عشق ورزيدن داده شده است، اگر ما با خانواده خود زندگي مي كنيم فرض بر اين است كه ما بايد از خود گذشتگي و ايثار داشته باشيم و گاهي از اوقات نيازهاي ساير افراد خانواده را مقدم بر نيازهاي خود قرار دهيم. ما بیشتر درباره خانواده هاي حمايت كننده صحبت مي كنيم تا حمايت از خانواده. جامعه ما با اولين خصيصه بارز خانواده در تعارض ست خواسته هاي برنامه ريزي شده، اما فرصت هاي كافي براي دور هم جمع شدن وجود ندارد. ممكن است بارها و بارها قول بدهيم كه از هم ديدن كنيم ووقت بيشتري را با هم مي گذرانيم با وجود اين به نظر مي رسد براي اين كار وقت كم و كمتري پيدا مي كنيم.

ما با تصميم گيري هاي مشكل ميان خط مشي زندگي و خانواده روبه رو هستيم و هنگامي كه خانواده دور هم جمع مي شود،نتيجه اينكه به جاي لذت بردن از يكديگر فورا سعي مي كنيم مشكلاتمان را مطرح كنيم .آيا بهتر نيست از شركت در اين جلسه صرف نظر كنيم و به خانه برويم و با خانواده غذا بخوريم. هشدار مي دهيم كه اگر خانواده مان مقدم بر چيزهاي ديگر نباشد، خانواده پابرجا نخواهد ماند. ما در دوره ورشكستگي خانوادگي به سر مي بريم و نهادهاي آموزشي بنگاههاي تجاري،مراكز تفريحي و تقاضاهاي سازماني متعدد همگي دست در دست يكديگر داده اند تا ما را ازخانواده جدا كنند. موضوع بر سر تعيين اولويت ها نيست، موضوع بر سر يكي از انتخاب كردن هاي دشوار در خصوص خانواده است فقط يك چيز مي تواند در اولويت باشد.آيا آن خانواده است.

-تحمل شكست

خانواده گذشت و عفو مي كند.آن جايي است كه مي توانيم براي آنچه كه صرفا هستيم بدون هيچ گونه قيد و شرط پذيرفته شويم.همه خانواده ها شخصيت هاي تمام عيار خود را دارند، همه اعضايي كه خصوصيات اخلاقي مختص به خود را دارند و مي توانند كاسه صبر هر كسي را لبريز كنند. حتي در سخت ترين اوقات خانواده جايي است كه ما را مي بخشد، مي پذيرد و آغاز جديدي را برايمان تدارك مي بيند. حتي خانواده يك خانه پر سر و صدا، يك برادرخود خواه، يك خواهر متكبر و تمام اعضاي خانواده را صرفا به اين خاطر كه افراد خانواده هستند مي پذيرد.

- چارچوب خانوادگي

هنگامي كه خانواده شكل مي گيرد از لحاظ زيست شناسي چيزي اتفاق مي افتد كه وراي آن بارداري و تولد است.خانواده ها صرفا نهاد اجتماعي نيستند بلكه از لحاظ فيزيولوژيكي فرآيندهايي هستند كه همه اعضاي خانواده در آن سهيم اند. خانواده به همان اندازه كه بدنه مادي دارند به همان اندازه هم بدنه اجتماعي دارند. هنگامي كه خانواده ها در طول زمان دور هم جمع تجمع مي كنند چيزي حياتي رخ مي دهد. فيزيولوژي تك تك اعضاي خانواده شروع مي كند آيينه تمام نمايي شود كه فيزيولوژي ساير اعضاي خانواده در آن منعكس مي شود. جان بالبي روان شناس در مطالعه كلاسيكي خود، به توضيح اهميت وابستگي و سه مرحله از تطبيق احساسي در برابر اختلال وابستگي مي پردازد. ابتدا اضطراب، بي اعتقادي، جستجو كردن شخص يا اشخاص از دست رفته اي كه وابستگي به آنها شكل گرفته است افسردگي و سرخوردگي، تسليم و كناره گيري كلي به دنبال دارد.

- مركز روح خانواده

نهاد خانواده به طور بي بديلي طراحي شده است تا به ما كمك كند مشكلات زندگي روزمره را حل و فصل كنيم. درون نهاد خانواده نسبت پيشينه اي، سيستم ارزيابي از پيش آزمون شده و مشتركا رشد يافته اي وجود دارد كه مي تواند پيرامون عضو خانواده اي كه پريشان حال است يا حريف مشكلي نمي شود جمع شود. خانواده روح و نقطه اوج و تارك انرژي معنوي و جايي است كه ما هر آنچه كه معنا مي دهد و چگونگي معنا دادن به همه چيز را مي آموزيم.خانواده جايي است كه بايد مشكلات براي ارزيابي،حل و فصل و به بحث گذاشته شدن، براي آموختن اينكه چرا رخ داده اند و اينكه چه مي توان كرد تا از وقوع آن ممانعت كرد مطرح شوند.

- احساس خانوادگي

به نحوي و به گونه اي اعضاي خانواده نسبت به يكديگر احساس ويژه اي را در خود پرورش مي دهند آنها مي توانند يكديگر را احساس كنند. وقتي چيز اشتباهي در شرف وقوع است آن را حس كنند، فكر افراد خانواده را بخوانند و از آن سر نخي به دست آورند كه هيچ كس ديگري قادر به ديدن آن نباشد و پيش از اينكه هرنوع آزمايش پزشكي موثر واقع شود علايم اوليه بيماري را تشخيص دهند.

در نتيجه ويژگي هاي خانواده همچون تعهدي خاص، بردباري اعضاي خانواده نسبت به يكديگر، ظرفيت استثنايي و قدرتمند حل و فصل مشكل خانوادگي، و نوع بينش فرا حسي خانوادگي كه از عشق ژرف و صميمانه تمام اعضاي خانواده نسبت به يكديگر رشد مي يابد.مشخصه زندگي خانوادگي است. اين ويژگي هاي خانوادگي براي سلامت هر عضو خانواده، نحوه زنده نگه داشتن ديدگاه خانوادگي درباره زندگي، صرف نظر از هرگونه چالشي گري و نهايتا به منظور ارتقا سلامت و رفاه و آسايش همه ما مي پردازد.