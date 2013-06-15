وظیفه منتخبین برای رفع مشکلات مردم دوچندان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام مشترک حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری و احمد علیرضا بیگی از حضور پرشور مردم اذربایجان شرقی در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا قدردانی کردند و افزودند: بار ديگر شميم حضور افتخار آميز و به يادماندني شما ولي نعمتان اصلي انقلاب در پاي صندوق هاي راي، روح تازه اي در كالبد ملت هاي آزاده جهان دميد و برگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات ملت ایران افزود .

همچنین ایشان حضور مردم را نمود عيني لبيك به منویات مقام معظم رهبري در سال حماسه سیاسی دانستند و افزودند: مشارکت گسترده و وحدت آفرین مردم، تمامي توطئه هاي قدرت هاي استكباری را خنثي كرد و مجددا با آرمان هاي انقلاب و امام راحل تجديد پيمان نمودند.