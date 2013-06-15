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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

بعد از خلق حماسه ی سیاسی:

وظیفه منتخبین برای رفع مشکلات مردم دوچندان شد

وظیفه منتخبین برای رفع مشکلات مردم دوچندان شد

تبریز- خبرگزاری مهر: نماينده ولي فقيه و استاندار آذربايجان شرقي با صدور پیام مشترکی گفتند: حضور بی نظیر و پرشور مردم آذربایجان شرقی پا به پای مردم ایران در انتخابات24 خرداد و خلق حماسه ی سیاسی ، وظیفه ی منتخبین را برای رفع مشکلات مردم و خدمت بی منت به آنها دوچندان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام مشترک حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری و احمد علیرضا بیگی از حضور پرشور مردم اذربایجان شرقی در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا قدردانی کردند و افزودند: بار ديگر شميم حضور افتخار آميز و به يادماندني شما ولي نعمتان اصلي انقلاب در پاي صندوق هاي راي، روح تازه اي در كالبد ملت هاي آزاده جهان دميد و برگ زرين ديگري بر دفتر افتخارات ملت ایران افزود.

همچنین ایشان حضور مردم را نمود عيني لبيك به منویات مقام معظم رهبري در سال حماسه سیاسی دانستند و افزودند: مشارکت گسترده و وحدت آفرین مردم، تمامي توطئه هاي قدرت هاي استكباری را خنثي كرد و مجددا با آرمان هاي انقلاب و امام راحل تجديد پيمان نمودند.

در پایان این پیام با تقدیر از مسئولان اجرایی و امنیتی انتخابات آمده است: اينجانبان متواضعانه و با تمام وجود پروردگار متعال را سپاس گفته و از عموم مردم غيور و انقلابي آذربایجان شرقی كمال تشكر و قدرداني را مي نمائيم كه چنين صحنه هاي زيبا و باشكوهي را در اين مقطع حساس از زمان آفريدند.

کد مطلب 2077220

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