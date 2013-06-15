به گزارش خبرگزاری مهر، هیلوود که پدر و پدربزرگش هم در سمت ریاست آرسنال فعالیت کرده‌اند سال گذشته دچار حمله قلبی شد و ترجیح داد برای حفظ سلامتی خود سمت ریاست باشگاه آرسنال را به "سر چیپس کیسویک" بسپارد.

هیلوود از سال 1962 در سمت ریاست باشگاه آرسنال انجام وظیفه کرده و اتخاذ چنین تصمیمی را دشوار توصیف کرده است. وی گفت باشگاه آرسنال نقش بزرگی در زندگی‌اش داشته است.

بر پایه گزارش گاردین، چیپس 73 ساله پیش از این ریاست "هامبروس بانک" را بر عهده داشته و از سال 2005 در هیات مدیره باشگاه آرسنال فعالیت کرده است.