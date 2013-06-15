حضور پر شور مردم در انتخابات دشمنان را نا امید کرد

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات گفت: این حضور برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت می شود و به یادگار می ماند تا دشمنان بفهمند که مردم این کشور در راستای حرکت و فرمان رهبرشان حرکت می کنند.

وی ادامه داد: مردم نشان دادند که مردم پای نظام و کشورشان ایستاده اند و برای این اقتدار این نظام و کشور از هیچ کوشش و تلاشی کوتاهی نمی کنند.

نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان و بن در مجلس با اشاره به حضور بالای 74 درصدی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انتخابات، گفت: از مردم این استان باید تقدیر و تشکر کرد که دوباره حماسه دیگری آفریدند.

وی یادآور شد: مردم این استان تاکنون در تمام صحنه هایی که ورود مردم نیاز بوده است با تمام توان وارد شده اند و همیشه در جایگاه اول ایستاده اند و روز انتخابات نیز شاهد حضوری دوباره بودیم که مردم این استان به یادگار گذاشتند.