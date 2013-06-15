تسریع در امور شبکه نمایش خانگی/ سریال میرباقری در انتظار پروانه ساخت

محمدرضا فرجی مدیر شبکه نمایش خانگی سازمان سینمایی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: علی درخشی مشاور جلیل عرفان‌منش معاون امور آثار سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی، توسط وی به سمت دبیر شورای نمایش خانگی نیز منصوب شده است. وی به عنوان پاسخگوی مستقیم پل ارتباطی بین ارباب رجوع و اعضای شورا است و این امر باعث تسریع در کارها می‌شود.

به گفته این مدیر سینمایی، از این طریق مخاطبان می‌توانند نظرات و حتی شکایات خود را به خوبی با سازمان سینمایی در میان بگذارند.

وی همچنین درباره سریال جدید داوود میرباقری که قرارست در شبکه نمایش خانگی ساخته شود نیز توضیح داد: وی برای ساخت یک مجموعه برای نمایش خانگی درخواست پروانه ساخت داده و شورا هم با این درخواست موافقت کرده است. هم اکنون این مجموعه در حال گذراندن مراحل اداری و صدور پروانه ساخت است. این مجموعه 24 قسمتی است و اطلاعات دقیقی درباره موضوع آن ندارم.

پیش از این اعلام شده بود که مجموعه جدید میرباقری طنز است البته میرباقری تاکنون تمایلی به ارائه اطلاعات در این‌باره نداشته است. کارگردان سریال "امام علی (ع)" پیش از این در پاسخ به مهر و درباره ساخت این سریال طنز گفته بود: برای این همکاری هنوز به قطعیت نرسیده‌ام چراکه در حال حاضر درگیر نوشتن سریال تاریخی و مذهبی "سلمان فارسی" هستم اما اگر زمان مناسب دست دهد روی این پیشنهاد فکر خواهم کرد.

این کارگردان پیش از این ساخت مجموعه هایی چون "امام علی (ع)، ""مختارنامه" و... را برعهده داشته است.