به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است:

انتخابات دیروز نشان داد انقلاب اسلامی و نظام برآمده از متن اراده و رأی مردم، با صلابت و استواری بی نظیر همچنان در صراط مستقیم به سمت دست یابی به اهداف و آرمان های متعالی خود شتابان تر از گذشته در حرکت است و جبهه دشمنان رنگارنگ جمهوری اسلامی همچنان برابر آن ناکام و ناتوان خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: بی‌تردید خلق حماسه‌ای با این عظمت و در سطحی فراتر از محاسبات اتاق های فکر دشمنان ملت ایران خواهد توانست نظام و میهن اسلامی را از گردنه مشکلات و چالش های ناشی از خصومت ورزی های بیرونی و برخی سوء مدیریت های درونی عبور داده و موقعیت ممتاز و تاثیرگذار منطقه ای و جهانی کشورمان را پرفروغ تر از گذشته در معرض جهانیان قرار دهد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اعتراف خفت بار رسانه های وابسته به جبهه معاندین و ضد انقلاب پیرامون حضور باشکوه و گسترده ایرانیان در انتخابات؛ خطاب به ملت انقلابی و شریف ایران آمده است: آفرین بر شما ملت فهیم، بیدار و دشمن شناس که در لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند و مشارکت حداکثری و خیره کننده خود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، دشمن را مات و حیرت زده و برغم عملیات روانی و جوسازی های رسانه های وابسته به نظام سلطه و استکبار، بار دیگر اراده خود را به بدخواهان انقلاب و نظام تحمیل گردید.

این بیانیـه در پـایـان با تبریک این پیروزی حماسی، ماندگار و افتخارآمیز به ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) و قدردانی از نیروهای‌مسلح و دستگاههای‌امنیتی و اطلاعاتی‌ عهده دار برقراری امنیت پایدار و آرامش‌مثال زدنی برای انتخابات و نیز تمامی‌مجریان و نهادهای نظارتی تاکید کرده است: با خلق حماسه سترگ و ماندگار سیاسی، عرصه رقابت‌ها جای خود را بایستی به عرصه رفاقت، همدلی، تلاش و مجاهدت برای پیشبرد اهداف انقلاب و نظام داده و دولت آینده از هم اکنون به فراهم سازی بسترهای لازم برای تحقق «حماسه اقتصادی» بیاندیشد و پر واضح است در این راستا، اقشار و آحاد ملت ایران و نیز نیروهای مسلح مقتدر و توانمند کشور آنها را همراهی و حمایت خواهند کرد.