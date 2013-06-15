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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۸

ستاد کل نیروهای مسلح:

دولت آینده از هم اکنون به فراهم سازی بسترهای لازم برای تحقق «حماسه اقتصادی» بیاندیشد

دولت آینده از هم اکنون به فراهم سازی بسترهای لازم برای تحقق «حماسه اقتصادی» بیاندیشد

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با بیان اینکه دولت آینده از هم اکنون به فراهم سازی بسترهای لازم برای تحقق «حماسه اقتصادی» بیاندیشد، تاکید کرد: انتخابات دیروز نشان داد انقلاب اسلامی و نظام برآمده از متن اراده و رأی مردم، با صلابت و استواری بی نظیر همچنان در صراط مستقیم به سمت دست یابی به اهداف و آرمان های متعالی خود شتابان تر از گذشته در حرکت است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است:

انتخابات دیروز نشان داد انقلاب اسلامی و نظام برآمده از متن اراده و رأی مردم، با صلابت و استواری بی نظیر همچنان در صراط مستقیم به سمت دست یابی به اهداف و آرمان های متعالی خود شتابان تر از گذشته در حرکت است و جبهه دشمنان رنگارنگ جمهوری اسلامی همچنان برابر آن ناکام و ناتوان خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: بی‌تردید خلق حماسه‌ای با این عظمت و در سطحی فراتر از محاسبات اتاق های فکر دشمنان ملت ایران خواهد توانست نظام و میهن اسلامی را از گردنه مشکلات و چالش های ناشی از خصومت ورزی های بیرونی و برخی سوء مدیریت های درونی عبور داده و موقعیت ممتاز و تاثیرگذار منطقه ای و جهانی کشورمان را پرفروغ تر از گذشته در معرض جهانیان قرار دهد.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اعتراف خفت بار رسانه های وابسته به جبهه معاندین و ضد انقلاب پیرامون حضور باشکوه و گسترده ایرانیان در انتخابات؛ خطاب به ملت انقلابی و شریف ایران آمده است: آفرین بر شما ملت فهیم، بیدار و دشمن شناس که در لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند و مشارکت حداکثری و خیره کننده خود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، دشمن را مات و حیرت زده و برغم عملیات روانی و جوسازی های رسانه های وابسته به نظام سلطه و استکبار، بار دیگر اراده خود را به بدخواهان انقلاب و نظام تحمیل گردید.

این بیانیـه در پـایـان با تبریک این پیروزی حماسی، ماندگار و افتخارآمیز به ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) و قدردانی از نیروهای‌مسلح و دستگاههای‌امنیتی و اطلاعاتی‌ عهده دار برقراری امنیت پایدار و آرامش‌مثال زدنی برای انتخابات و نیز تمامی‌مجریان و نهادهای نظارتی تاکید کرده است: با خلق حماسه سترگ و ماندگار سیاسی، عرصه رقابت‌ها جای خود را بایستی به عرصه رفاقت، همدلی، تلاش و مجاهدت برای پیشبرد اهداف انقلاب و نظام داده و دولت آینده از هم اکنون به فراهم سازی بسترهای لازم برای تحقق «حماسه اقتصادی» بیاندیشد و پر واضح است در این راستا، اقشار و آحاد ملت ایران و نیز نیروهای مسلح مقتدر و توانمند کشور آنها را همراهی و حمایت خواهند کرد.

کد مطلب 2077236

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