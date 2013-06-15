جهاد در راه اعتلای ارزش های اسلامی از وظایف عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی شکری عصر شنبه در نشست با روسا و معاونان عقیدتی سیاسی شهرستان هایپلیس استان گفت: آنچه در جهت یابی مسیر در منظومه هستی راه گشاست، شناخت ارزش هاست.

وی همچنین بیان داشت: خیلی از مشکلاتی که متوجه مسلمانان شده است، از ناحیه عدم درک صحیح موضوع مبعوث شدن پیامبر (ص) است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان با بیان اینکه درک حقیقت بعثت و امانت هایی که آن حضرت برای مسلمانان به یادگار گذاشته اند ارزش های متعالی اسلام را برای انسان نمایان می سازد، گفت: مجموعه عقیدتی سیاسی وظیفه ای خطیر در گسترش ایجاد شناخت و اعتلای ارزش های اسلامی در نیروی انتظامی به عنوان سازمانی انقلابی دارد.

وی با بیان اینکه الگو و درک مرجع پاسخگویی، در تکاپو برای اعتلای فردی حائز اهمیت است، افزود: شهدا که جان خود را در راه اسلام تقدیم کردند، در راه ارزش های اسلام جهاد کرده اند و اکنون تلاش در راه اعتلای ارزش های اسلامی عرصه ای دیگر از جهاد در راه خدا است.

شکری در ادامه خطاب به حاضران توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام را متضمن بقا بر صراط مستقیم دانست و اظهارداشت: هیچگاه نباید از یاد بردکه در جایگاهی که قرار گرفته ایم، در قیامت باید به شهدا، ائمه (ع) و رسول الله (ص) پاسخگو باشیم.

وی همچنین با قدردانی از مردم به جهت حضور در پای صندوق های رای و لبیک به ندای ملکوتی مقام معظم رهبری تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب می شود نظام اسلامی در صحنه بین المللی بتواند سخنش را به کرسی بنشاند.



رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان با بیان اینکه طبق آیات قرآن سرنوشت کشور بدون حرکت و اقدام مردم رقم نمی‌خورد، افزود: حضور حداکثری ملت ایران نشان دهنده علاقه آنان به نظام و وفاداری به ولایت فقیه است.

وی یادآورشد: برخلاف میل باطنی دشمنان ملت ایران در صف واحد با مهر انگشت خود در آرامش و نشاط کامل چشم طمع دشمنان را کور و به ندای امام و مقتدای خود لبیک گفتند.