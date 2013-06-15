نتایج شورای شهر طبس اعلام شد/ راهیابی هفت نفر به شورای چهارم

احمد طالبیان مقدم در گفتگو با مهر با تشکر از حضور پرشور مردم این شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهارکرد: در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی طبس 21 هزار و 421 رای ماخوذه داشته ایم.

وی گفت: از مجموع این آرا 20 هزار و 657 رای صحیح و 764 رای باطله بوده است.

فرماندار طبس بیان داشت: از مجموع آرای صحیح ماخوذه آقایان پیام بخشی طوسی با پنج هزار و 781 رأی، رسول عراقی با چهار هزار 304 رأی، سید عنایت‌الله قریشی با سه هزار و 984 رأی، محمدحسین اخوان ‌صفار با سه هزار و 588 رأی، محمود فخاری با سه هزار و 547 رأی، علیرضا عبدالرحیمی با سه هزار و 533 رأی و حسین جعفریان مقدم با سه هزار و 428 رأی و با کسب اکثریت آرای مردمی به شورای شهر طبس راه پیدا کردند.

وی ادامه داد: همچنین محمد محمدیان با سه هزار و 145 رأی، سید غلامرضا برکاتی با سه هزار و 86 رأی و زهرا حسین ‌پور با دو هزار و 824 رأی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.