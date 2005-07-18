جمشيد مشايخي و مهدي فقيه "روز هفتم" را رقم مي زنند

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر" ، اين فيلم كه از فردا ( سه شنبه 28 تيرماه ) در شهرستان كرج جلوي دوربين مي رود و متن آن به وسيله شهابي به نگارش درآمده از مضموني اجتماعي - تخيلي بهره گرفته است، داستان زندگي زوجي به نام هاي سعيد و سارا را روايت مي كند كه آرزو دارند صاحب يك خانه بزرگ ويلايي شوند. اين آرزو به وسيله پيرزني برآورده مي شود. اما پس از مدت كوتاهي اقامت در اين خانه ناگهان روح 7 نوازنده به خانه آنها وارد مي شود و اتفاقاتي را در رابطه بين اين زوج و ارواح ناخوانده رقم مي زند.



در اين فيلم جمشيد مشايخي، پرويز تقي پور، كتايون جعفر زاده، كاظم افرندنيا، مهدي فقيه، رضا احمدي و سمانه جعفر زاده به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين عباس ثاني به عنوان مدير فيلمبرداري، محمد حسن عبداللهي در سمت صدابردار، عليرضا مهربان در مقام برنامه ريز و دستيار اول كارگردان، صادق پور حسين به عنوان طراح صحنه، فريبا مرتضوي در سمت منشي صحنه و علي بنكدار به عنوان مسوول روابط عمومي براي ساخت اين فيلم همكاري مي كنند.









لازم به توضيح است فيلم سينمايي " روز هفتم " چهارمين ساخته بلند سيد حسين شهابي به شمار مي شود. اين فيلم پس از فيلم هاي " عكس "، " طلوع " و " گنج " به مرحله توليد رسيده است.