استاندار خراسان جنوبی از حضور پرشور مردم در انتخابات تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشیددر این پیام گفت: سلام و درود بر ملت غيور و حماسه آفرين كه با تمام توان در تلاش است از آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دفاع كند و هرگز به دشمنان اجازه نداده است تا به اراده پولادين آن ها در پيمودن مسير حق و حقيقت كوچكترين خدشه اي وارد كند و با حفظ وحدت و يكپارچگي خود همواره نقشه هاي شوم دشمنان را يكي پس از ديگري نقش برآب ساخته است.

وی در این پیام می افزاید: آفرين بر مردمي كه با آگاهي و هوشياري با حضور پرشور وشعور در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، پاسخ قاطع و محكمي به همه ياوه گويان و فتنه گران داخلي و خارجي كه براي عدم حضور مردم در انتخابات تلاش مي كردند داده و استيصال و خشم استكبار را به ارمغان آوردند.

استاندار خراسان جنوبی افزوده است: اينك كه به لطف پروردگار متعال و همت همه مردم غيور ايران اسلامي در اجراي منويات رهبر حكيم و فرزانه انقلاب، "حماسه‌ اى سياسي" به وقوع پيوست و برگ زرين ديگري از افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رقم خورد، حضور پرشور شما مردم بصير، وقت شناس و هميشه درصحنه را ارج نهاده، با تبريك صميمانه به همه منتخبين مردم اعم از رئيس جمهور محترم و اعضاء محترم شوراهاي اسلامي شهر و روستاها، از تلاش ها و زحمات همه عوامل و دست اندركاران برگزاري انتخابات تشكر و قدرداني مي نمايم.

در پایان این پیام آمده است: اميد است با همدلي، اتحاد و با پیروی از سرچشمه معرفت، رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت امام خامنه اي(حفظه الله) به يمن اين حماسه بزرگ سياسي،حماسه اقتصادي نيز ارمغان و ره آورد ديگر اين حضور باشد.