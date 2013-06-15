اعضای شورای شهر خرم بید مشخص شدند

داوود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اسامی منتخبین اعضای شوراهای شهر صفاشهر و قادر آباد تصریح کرد: تعداد آراء ماخوذه در خوزه انتخابیه قادر آباد 9 هزار 130 رای بوده که روح الله هاشمی شیری، اصغر مدنی، عباس دهقانیان، کوروش معصومی و حمید خسروانیان به عنوان اعضا اصلی و ابراهیم پورسیروس و مجید شجاع به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

فرماندار شهرستان خرم بید ادامه داد: تعداد آراء مأخوذه حوزه انتخابیه صفاشهر 13 هزار 608 رای بوده که در این راستا غلامحسین سرکاری خرمی، ضیاء الله زارع نجف آبادی، محمد ابراهیم قیومی زاده، غلامحسین رنجبر، حشمت کوشکی، منصور میر عظیمی و کیامرز قربانی به عنوان اعضاء اصلی و فرشید راستاد، محمد خسروانی فرد و بهنام حیدری به عنوان اعضا علی البدل شورای شهر صفا شهر انتخاب شده اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان خرم بید از مشارکت 86 درصدی مردم این شهرستان در انتخابات خبر داد.