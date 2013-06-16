تولید ابررایانه هواشناسی در ایران/ مدل بومی پیش بینی هوا طراحی می شود

علی محمد تقی زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مدلهای پیش بینی هوا، افزود: مدلهایی که در حال حاضر برای پیش بینی آب و هوا استفاده شده، از مدلهای آماده است که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا از آن بهره برداری استفاده میشود.
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه این مدلها با توجه به پستی و بلندیهای کشور دقت لازم را ندارند، اظهار داشت: برای افزایش دقت پیش بینیها در این مدلها نیاز به فراسنجی ضرایب است.
وی از طراحی مدل بومی پیش بینی آب و هوا در کشور خبر داد و یادآور شد: با توجه به شرایط کشور نیاز به مدل بومی داریم تا بتوانیم با دقت بالا اقدام به پیش بینی آب و هوا کنیم که در این راستا اقدام شده است.
زمانیان مهمترین بخش این مدل بومی را فراسنجی ضرایب دانست و خاطر نشان کرد: در مدل بومی که قرار است ارائه شود اقدام به فراسنجی ضرایبی چون انتشار دما و رطوبت خواهد شد که این امر بايد منطقه به منطقه دیده بانی شود و آزمایشهای منطقهای انجام شود.
وی افزایش دقت پیش بینیهای آب و هوا را از مزایای این مدل بومی ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر درصد خطا در پيش بينی هواشناسی در كشور كمتر از 15 درصد است.
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه زمان بر است اضافه کرد: در حال حاضر تحقیقات مقدماتی برای اجرای این طرح در حال انجام است.
زمانیان پیش بینی هواشناسی را با استفاده از سيستم كلاستر (ابررايانه) دانست و اضافه کرد: در سالهای گذشته برای پردازش اطلاعات با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به طراحی کلاستر در سازمان هواشناسی شد.
وی با اشاره به نیاز این سازمان به ابررایانه جدید با قابلیتهای بیشتر، اظهار داشت: از آنجایی که قابلیتهای کلاستر طراحی شده به روز نیست از این رو به منظور طراحی مدل بومی پیش بینی هواشناسی نیاز به طراحی کلاستر جدید با قابلیتهای بیشتر هستیم.
زمانیان، طراحی این ابررایانه را جز برنامههای تحقیقاتی سازمان هواشناسی عنوان کرد و گفت: از آنجایی که تجربه همکاری خوبی با دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشتیم احتمال میرود در طراحی کلاستر با این دانشگاه همکاری داشته باشیم.
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