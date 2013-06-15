دائمي شدن قانون بازرسي كل كشور روي ميز مجلس

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالعلی میركوهی اعلام كرد: اواسط امسال مهلت اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج سال به پایان می رسد. این مقام مسئول در وزارت دادگستری بررسی مواد پایانی لایحه قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی را از دیگر لوایح در دستور كار كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواند و گفت: به احتمال زیاد بررسی این لایحه نیز در یك یا دو جلسه آینده كمیسیون به پایان می رسد.

وي به بررسی لایحه قانون جامع وكالت در جلسه روز پنج شنبه هفته گذشته كمیسیون لوایح دولت اشاره كرد و افزود: چند ماده از این لایحه در جلسه اخیر كمیسیون لوایح دولت بررسی شد و مابقی مواد در جلسه آتی كمیسیون كه روز پنج شنبه هفته جاری برگزار می شود بررسی خواهد شد. معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری همچنین لوایح پلیس قضایی و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی را جز لوایح قضایی در دستور كار هیات وزیران عنوان كرد.



