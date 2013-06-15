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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شمارش آراي شوراي شهر تهران تا فردا طول مي كشد/ لطفا پيش بيني نكنيد

شمارش آراي شوراي شهر تهران تا فردا طول مي كشد/ لطفا پيش بيني نكنيد

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای استان تهران از آغاز شمارش آراي انتخابات شوراي شهر تهران خبرداد و گفت: با توجه به خستگي مسئولان شعب ولي همچنان شمارش آرا در حال انجام است و شايد تا فردا طول بكشد.

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولويت در تهران شمارش آراي رياست جمهوري بود و با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران اغاز شده است ولي با توجه به خستگي مسئولان شعب قطعا شمارش آرا تا فردا طول مي كشد.

وی افزود: در شهر تهران ۱۷۸۰ نفر تایید شده هیات نظارت برای ۳۱ کرسی شورایی رقابت می‌کنند که با توجه به افراد تایید شده اعلام نتایج قدری سخت شده است و پیش بینی می‌كنیم نتیجه‌ نهایی آرا 3 تا 5 روز به طول بینجامد. شهروندان استان تهران در این انتخابات ۱۷۵۰ کرسی شهری روستایی را از میان ۸ هزار و ۲۰۰ داوطلب تایید شده در ۴۱ شهر و ۴۱۶ روستا انتخاب می‌کنند.

وي از رسانه ها خواست تا از گمانه زني و پيش بيني خودداري كنند تا شمارش آرا پايان يابد.

کد مطلب 2077266

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