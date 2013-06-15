شمارش آراي شوراي شهر تهران تا فردا طول مي كشد/ لطفا پيش بيني نكنيد

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولويت در تهران شمارش آراي رياست جمهوري بود و با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران اغاز شده است ولي با توجه به خستگي مسئولان شعب قطعا شمارش آرا تا فردا طول مي كشد.



وی افزود: در شهر تهران ۱۷۸۰ نفر تایید شده هیات نظارت برای ۳۱ کرسی شورایی رقابت می‌کنند که با توجه به افراد تایید شده اعلام نتایج قدری سخت شده است و پیش بینی می‌كنیم نتیجه‌ نهایی آرا 3 تا 5 روز به طول بینجامد. شهروندان استان تهران در این انتخابات ۱۷۵۰ کرسی شهری روستایی را از میان ۸ هزار و ۲۰۰ داوطلب تایید شده در ۴۱ شهر و ۴۱۶ روستا انتخاب می‌کنند.

وي از رسانه ها خواست تا از گمانه زني و پيش بيني خودداري كنند تا شمارش آرا پايان يابد.