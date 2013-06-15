نتایج انتخابات شورای شهر ملایر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فرمانداری ملایر اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی شهر ملایر اعلام شد.



از بین 94 نفر کاندیدای انتخابات شوراهای اسلامی در شهر ملایر 11 نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر نیز به عنوان علی‌البدل انتخاب شدند.

رضا زنگنه، رضا نوروزی، سید اسماعیل صفوی‌زاده، لیلا غفاری، پیمان رجبی،محمدرضا تیموری، رضا زهره‌وند، حسین احمدی، اکبر هاشمی، سید رحمان حسینی،مجید سرایی اسامی اعضای اصلی شورای شهر ملایر است.



رحیم بقالی، مهدی سالخورده، محمود حیدری، مهدی پاک طینت و مرادطاهرنیا نیز اعضای علی البدل شورای شهر ملایر هستند.