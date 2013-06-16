نامه 96 قهرمان ملي ورزشي ايران به حسن روحاني پیام تبریک حزب ورزشکاران حامی رهبری و انقلاب

حزب ورزشكاران حامي رهبري و انقلاب طي متني پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري را تبريك گفت:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام

ضمن عرض تبریک به رهبر معظم انقلاب جهت احیای حماسه سیاسی و همچنین دتبریک به جنابعالی بابت انتخاب این حزب ورزشی تا آخر جهت ایجاد حماسه در کنار شما خواهد بود. امیدواریم با مطالعه ای که از سوابق حضرتعالی داشتیم بتوانیم با چالشهای ورزشی مبارزه کنیم.



چند چالش رياست جمهورى با بحث ورزش:



شعار ورزشى نكته اى است كه در تمامى انتخابات سر تيتر برنامه هاى كانديداى رياست جمهورى بوده است انهم براى جذب راى طيف جوانان مشتاق و همچنين ورزشكاران ولى در عمل در اين شش دوره گذشته روساى جمهور چه كارهايى براى ورزش كرده اند.

چرا هميشه تيم هاى ما با اما و اگر در مسابقات حضور ميايند؟

اگر بحث فوتبال را بكنيم در اين مدت كدام تيممان حاشيه امنيت داشته ؟

درصورتى كه كشورهاى عربى و اسيايى شرق در اين ٢٤ سال چه پيشرفتهايى كرده اند؟

كره جنوبى يكبار مقام چهارم جام جهانى ميشود و با ژاپن جام جهانى برگزار كرده اند اگر بخواهيم منصفانه به قضيه نگاه كنيم كشورهاى چين ،ژاپن ، كره ديگر حرف اول را در جهان ميزنند. قطر ميزبان جام جهانى ميشود و باشگاهيشان بازيكنان مطرح و بزرگى را به خليج فارس آورده اند. بحث در مورد موفقيت هاى ورزشى كشورهاى ديگر زياد است كه در گزارشى ديگر به صورت تفضيلى به آن ميپردازيم.

واما حضرتعالی چه برنامه اى براى اين فضاى دگرگون ورزشى در کشور دارید؟

ارزيابى بحث ورزش در دولت نهم و دهم كارى بس دشوار است پستى و بلندى هاى فراوانى داشت. در چند رشته موفق بوديم ولى در كل ورزش پاك ما سياسى شد اين موضوع در كليه ورزشهايمان پيش اومد در چند مورد تعليق شديم در چند مورد بهترين پستهايمان را در سطح جهانى از دست داديم. مردمى ترين ورزشمان همان فوتبال باقى ماند ولى نه مثل گذشته... كشتى در المپيك افتخار آفرين شد ولى مربيانش قهر كردند و المپيك نيز با كشتى قهر کرده است.

بعضى ورزشهاى مدال آورمان ديگر مدال نديدند ولى در چند بخش موفق عمل كرديم كه پيش بينى آن ميرفت چون از گذشته براى آنها برنامه ريزى كرده بوديم و كسب مدال پيش بينى ميشد.

واليبالمان جهانى شد ولى فوتسالمان از بين رفت و ديگه قهرمانى برايمان ارزو شده است. آنقدر باشگاهيمان را دستكارى كرديم كه اسمهاى آنها يادمان رفت حتى بعضى از باشگاهها گم شدند. از ٥٦ فدراسيون ١٥ فدراسيون فعال داريم و ١٠ ليگ ورزشى آنهم ٣ ليگ پر رونق.. اسم سرمايه گذارى در هنر و ورزش ميايد همه فرار ميكنند و هيچ كس حاضر به سرمايه گذارى نيست ما به نفر اول المپيكمان ٢٠٠ ميليون تومان ميدهيم كشورهاى حاشيه خليج فارس به شركت كنندشان ١ ميليارد تومان ميدهند.

با معضل كوچ و پناهندگى ورزشكارانمان به كشورهاى كوچك مواجهه شديم. خلاصه براى ساخت دوباره ورزش خيلى كار داريم و يك همت بلند به كسى نياز داريم كه زيرساخت هاى كشورمان را بشناسد و سابقه طولانى كار اجرايى گرچه اين بيمار سرطانى حالا حالا خوب شدنى نيست.

این نامه به امضای 96 حماسه آفرین رسیده که به صورت کتبی ارسال میگردد



ومن الله التوفيق



حامد لشكريان - سخنگو و دبیر حزب

خرداد٩٢