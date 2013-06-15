87 درصد معاملات امروز بورس همدان مربوط به خريد سهام است

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز شنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد سه میلیون و 83 هزار و 773 سهم به ارزش 16 میلیارد و 606 ميليون و 854 هزار و 141 ريال دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 87 درصد معاملات امروز مربوط به خريد سهام و 13 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی همچنین افزود: اين تعداد سهام متعلق به 51 شركت است.

صمدی اضافه کرد: امروز 9 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان در پایان گفت: شاخص کل امروز به 46 هزار و 623 واحد رسيد، كه در مقايسه با چهارشنبه گذشته، 951 واحد افزایش داشت.