ملت ایران طاقت مسائل حاشیه ای را ندارند/ اولویت رئیس جمهور برطرف کردن مشکلات اقتصادی باشد

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه حضور مردم ایران را در انتخابات 24 خرداد چگونه ارزیابی کرد، گفت: مردم شریف کشور ایران در روز گذشته به پای صندوق های رای آمدند، و با این حضور پررنگ نشان دادند که انقلاب، رهبری، سرنوشت کشور عزیزمان ایران بسیار اهمیت قائلند.

وی افزود: با وجود تمام کارها و توطئه هایی که دشمنان این نظام وانقلاب انجام دادند، مردم به هیچ وجه پشت نظام خود را خالی نکردند، و نشان دادند که دشمن خود را کامل می شناسند. و درصد مشارکت مردم در انتخابات نشان از حضور گسترده و رای قاطع ملت به نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلاتشان است.

وی ادامه داد: انتخابات ملی، محلی، نمادی از دموکراسی در سطح جهان است.

حجت الاسلام آفتابی ادامه داد: هر کاندیدا در زمان تبلیغات برای انتخابات، پیام هایی داشت و قول هایی به ملت شریف ایران داد باید به این پیام ها جامه عمل بپوشانند.

وی گفت: حضور پرشور ملت ایران در انتخابات در داخل و خارج از کشور ایران پیام های دارد: این پیام برای خارج از کشور این است که دست از شیطنت بردارند، و بدانند که ملت ایران پشت یکدیگر و نظام و رهبریت خود هستند. و برای این ملت توطئه نكنند. همچنین منافع داخلی حاصل از انتخابات پرشور، "وحدت ملی و منافع ملی" است، منافع ملی مانند، رفع گرانی ها، بالا رفتن ارزش واحد پولی کشور ایران است.

وی در رابطه با اینکه رئیس جمهور آینده باید چه کارهای را در اولویت کار خود قرار دهد گفت: ملت ایران دیگر طاقت مسائل حاشیه ای را ندارند رفع مشکلات مالی باید در اولویت قرار بگیرد.

وی افزود: باید اقتصاد کشور ایران برطرف شود، با و رئیس جمهور آینده با اعتماد به نفس بالایی مشکلات کشور ایران در همه امور فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و ... در مجامع بین المللی برطرف کند مثلا اگر مشکلات اقتصادی کشور تا حدودی برطرف شود مسئولین فرهنگی کشور با دغدغه کمتری به مسائل فرهنگی می پردازند.







