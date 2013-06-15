شمارش آراء انتخابات شورای شهر شهرکرد همچنان ادامه دارد

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره حضور حماسی مردم چهارمحال و بختیاری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: مشارکت مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات 74.37 درصد بوده است.

وی در خصوص شمارش آراء شورای اسلامی شورای شهرکر شهرکرد ادامه داد: شمارش آرا همچنان در شهر شهرکرد ادامه دارد و تا حدود سه الی چهار ساعت آینده به پایان می رسد.

وی تصریح کرد: شمارش آراء در شهرها و روستاهای کم جمعیت به پایان رسیده است.

نوروزی در ادامه با تشکر از حضور حماسی مردم در انتخابات، تصریح کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری به فرمان رهبرشان لبیک گفتند و حماسه سیاسی را محقق ساختند واین مهم در تاریخ استان چهارمحال و بختیاری باقی خواهد ماند.