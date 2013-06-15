پشتیبانی مردم انقلاب را در مقابل زیاده خواهان جهان مصون داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام اضافه شده است: حمد و سپاس بی کران به درگاه خداوند منان که الطاف سترگ و بی پایان خود را همواره شامل ملت بزرگ ایران اسلامی و به ویژه مردم استان مقدس اردبیل فرمود و با عنایاتش قامت بلند مردمان این سرزمین الهی را به مانند صخره ای سمّا در مقابل بدخواهان و دشمنان استوارتر ساخت.

درود بر مردم آگاه دارالارشاد جهان تشیع و سرزمین دل دادگان صلابت علوی که دیگر بار در پاسخ به ندای خیرخواهانه رهبر فرزانه و جانباز انقلاب، با حضور دریاوار و پرشور و شعور خود در انتخابات 24 خرداد، حماسه ای عظیم را رقم زدند و جلوه های ماندگار و همیشه جاویدی از صلابت این کشور اسلامی را در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذاشتند.

آری، حماسه‌ای که با اراده شیفتگان اسلام و انقلاب، در یوم‌الله 24 خرداد امسال خلق شد، نه فقط برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم کهن افزود، بلکه تحسین و حیرت همه وجدان های منصف را در اقصی نقاط عالم برانگیخت و یک بار دیگر ثابت کرد که پشتیبانی ملت عزت آفرین ایران، نعمت بزرگی است که این انقلاب را در مقابل تهدیدهای زیاده خواهان جهان مصون داشته و به تحکیم بنیه‌های نظام کمک کرده است.

در ادامه این پیام آمده است: اینک در روز پیروزی بزرگ ملت ایران و در فرخنده ایام شعبان المعظم که با میلاد سعید سه ستاره تابناک سپهر امامت و نیز ولادت با سعادت پرچمدار سرافراز کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) معطر گردیده، این جانبان با نثار سلام و صلوات به ارواح بلند شهدای والامقام که با نثار خون پاکشان، عزت و استقلال را برای همه ما به ارمغان آوردند و با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان گذار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همواره رای مردم را به عنوان میزان دانستند، از حضور باشکوه و به یاد ماندنی مردم استان برای رقم خوردن این حماسه سیاسی که یقینا زمینه ساز حماسه اقتصادی نیز خواهد بود و همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه با عظمت پروردگار سبحان، برای رییس جمهور جدید کشورمان و برای منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا توفیق روزافزون در خدمت هرچه بیش تر به این مردم شریف مسالت می کنیم.