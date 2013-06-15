  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

در پیام مشترک امام جمعه و استاندار اردبیل/

پشتیبانی مردم انقلاب را در مقابل زیاده خواهان جهان مصون داشته است

پشتیبانی مردم انقلاب را در مقابل زیاده خواهان جهان مصون داشته است

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل با انتشار پیام مشترک در قدردانی از حضور حماسی مردم اردبیل در انتخابات تاکید کردند که پشتیبانی ملت عزت آفرین ایران، نعمت بزرگی است که این انقلاب را در مقابل تهدیدهای زیاده خواهان جهان مصون داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام اضافه شده است: حمد و سپاس بی کران به درگاه خداوند منان که الطاف سترگ و بی پایان خود را همواره شامل ملت بزرگ ایران اسلامی و به ویژه مردم استان مقدس اردبیل فرمود و با عنایاتش قامت بلند مردمان این سرزمین الهی را به مانند صخره ای سمّا  در مقابل بدخواهان و دشمنان استوارتر ساخت.

درود بر مردم آگاه دارالارشاد جهان تشیع و سرزمین دل دادگان صلابت علوی که دیگر بار در پاسخ به ندای خیرخواهانه رهبر فرزانه و جانباز انقلاب، با حضور دریاوار و پرشور و شعور خود در انتخابات 24 خرداد، حماسه ای عظیم را رقم زدند و جلوه های ماندگار و همیشه جاویدی از صلابت این کشور اسلامی را در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذاشتند.

آری، حماسه‌ای که  با اراده  شیفتگان اسلام و  انقلاب، در یوم‌الله  24 خرداد امسال خلق شد، نه فقط برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم کهن افزود، بلکه تحسین و حیرت همه وجدان های منصف را در اقصی نقاط عالم برانگیخت و یک بار دیگر ثابت کرد که  پشتیبانی ملت عزت آفرین ایران، نعمت بزرگی است که این انقلاب را در مقابل تهدیدهای زیاده خواهان جهان مصون داشته و به تحکیم بنیه‌های نظام  کمک کرده است.

در ادامه این پیام آمده است: اینک در روز پیروزی بزرگ ملت ایران و در فرخنده ایام شعبان المعظم که با میلاد سعید سه ستاره تابناک سپهر امامت و نیز ولادت با سعادت پرچمدار سرافراز کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) معطر گردیده، این جانبان  با نثار سلام و صلوات به ارواح بلند شهدای والامقام که با نثار خون پاکشان، عزت و استقلال را برای همه ما به ارمغان آوردند و با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان گذار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همواره رای مردم را به عنوان میزان دانستند، از حضور باشکوه و به یاد ماندنی مردم استان برای رقم خوردن این حماسه سیاسی که یقینا زمینه ساز حماسه اقتصادی نیز خواهد بود و همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه با عظمت پروردگار سبحان، برای رییس جمهور جدید کشورمان و برای منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا توفیق روزافزون در خدمت هرچه بیش تر به این مردم شریف مسالت می کنیم.

کد مطلب 2077283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها