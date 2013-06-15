70 درصد ملایر در انتخابات 24 خرداد مشارکت کردند

مصطفی آزادبخت در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن تقدیر از حضور گسترده و بی نظیر مردم شهرستان ملایر در پای صندوق های رای گفت: مشارکت مردم ملایر در این انتخابات بی نظیر بود.

وی با بیان اینکه مردم ملایر مانند سایر هموطنانمان در سراسر کشور روز گذشته در راستای منویات مقام معظم رهبری حماسه بزرگ سیاسی را خلق کردند، افزود: مردمی که اینگونه به انقلاب و رهبری عشق می ورزند، لایق و شایسته بهترین خدمت هستند.

فرماندار شهرستان ملایر همچنین از مشارکت 70 درصدی مردم ملایر در این انتخابات خبر داد و گفت: مردم ملایر با مشارکت بی نظیر خود وظیفه سیاسی و دینی خود را انجام دادند.

آزادبخت در پایان سخنانش عنوان داشت: از ساعات اولیه تا پایان ساعت انتخات نیز شعب اخذ رای در ملایر مملو از جمعیبت بود و حضور رای اولی ها و جوانان در این انتخابات شورو حال خاصی را به این انتخابات بخشید.