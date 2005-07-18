نشست امنيتي همسايگان در تركيه و كنفرانس كمك به بازسازي دراردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ عربستان، دومين نشست وزيران كشور همسايگان عراق از امروز دوشنبه در استانبول تركيه آغاز بكار مي كند.



در اين نشست دو روزه تحولات اوضاع امنيتي در سايه از هم گسيختگي امنيتي و عمليات تروريستي در اين كشور ، تلاش هاي كشورهاي همسايه درجلوگيري از نفوذ مردان مسلح عرب به داخل خاك عراق از طريق مرزهاي مشترك و جلوگيري از عمليات نفوذ و قاچاق به داخل اين كشور و بررسي تهديد جنگجويان خارجي بر ضد امنيت كشورهاي همسايه بررسي مي شود.



ايران، سوريه، تركيه ، اردن، كويت، عربستان، عراق و مصر به عنوان ناظر در اين نشست شركت مي كنند .



در شرايط سخت منطقه اي و بين المللي پديده خشونت وتروريسم به شكل ارعاب آوري درحال افزايش است كه نه تنها كشورهاي منطقه بلكه تمام جوامع بشري را تهديد مي كند،تحليلگران نشست امروز وزراي كشور همسايگان عراق كه تركيه دراستانبول آن را ميزباني مي كند، دومين گام درچارچوب پيگيري نشست اول اين كشورها تلقي مي كنند كه اواخر نوامبر گذشته (8 تا 10 آذر ماه 83) در تهران برگزار شد و در آن تصميماتي درباره نحوه كمك به برقراري امنيت و ثبات در عراق و منطقه گرفته شد.

از سوي ديگرمنابع خبري منطقه اعلام كردند كه كنفرانس كشورهاي كمك كننده به عراق در امان گشايش مي يابد.



به گفته فاروق قصراوي وزير امور خارجه اردن، كنفرانس كشورهاي كمك كننده از نظر كمك به دولت و ملت عراق در تسريع آهنگ بازسازي در اين كشور مهم است



به گفه وي كنفرانس كشورهاي كمك كننده به عراق اين كشورها را به حمايت بيشتر ازبازسازي عراق و پروژه هاي مختلف در اين كشور دعوت خواهد كرد ازجمله اهداف اين كنفرانس تشويق كشورهاي كمك كننده به عمل به تعهدات مالي است كه در كنفرانس هاي سابق اعلام كرده بودند.



كشورهاي كمك كننده اولين كنفرانس خود را درباره عراق درمادريد برگزاركردند و تعهد دادند براي بازسازي عراق كمك هاي مالي ارائه كنند اما مسئولان دولت عراق از برخي از اين كشورها به دليل عمل نكردن به تعهدات خود انتقاد كرده است.



به گفته مسئولان عراقي مساله بازسازي و بدهي هاي سنگين اين كشوربر دوش عراقي ها سنگيني مي كند و جامعه بين الملل بايد به عراقي ها در حل اين مسائل كمك كند.

براساس گزارشها نمايندگان بيش از 60 كشورجهان وهمچنين نمايندگان سازمان ملل متحد و بانك جهاني دراين گردهمايي حضورخواهند يافت . همچنين كانادا، سازمان ملل متحد و بانك جهاني، برگزار كنندگان اين نشست هستند.نشست اردن يكماه پس از كنفرانسي مشابه در بروكسل برگزار مي شود.

يك مقام آمريكايي دربغداد گفت كه هدف از نشست اردن جمع آوري كمكهاي مالي براي اجراي طرحهاي بازسازي درعراق است كه از سوي كشورهاي كمك كننده به بغدا قول آنها داده شده است.