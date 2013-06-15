ابراهیم نکو از حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام ابراهیم نکو آمده است: حضور حداکثری حماسه سازان عرصه انتخابات بویژه مردم مومن و انقلابی شهرستانهای رباط کریم و بهارستان که از بصيرت، هوشياري و تبعيت محض از فرامين و منويات مقام معظم رهبري دارد دشمن را مایوس و در اهداف پلید حویش ناکام گذاشتند.



درود خدا بر شما مردم که صحنه های از عشق و دلدادگی به آرمانهای بلند حضرت امام راحل و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری را در پای صندوق های اخذ را آفریدید و با این حرکت ارزشمند خویش ثابت کردید که به این انقلاب و رهبری پایبند هستید و لحظه ای از دستاورد های عظیم این انقلاب عقب نشینی نخواهید کرد.



سخنگوی هیات نظارت استان تهران در ادامه این پیام آورده است: حضور چشمگير مردم بصير، ولايي و انقلابي شهرستانهای رباط کریم و بهارستان پاي صندوق هاي اخذ راي يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در چنین مقطعي بسیار بی نظیر است که در کمتر کشوری اینگونه انسانهای عاشق به رهبر و انقلاب یافت می شود.



این نماینده مجلس ادامه داد: امروز با توجه به اینکه دشمنان قسم خورده انقلاب از هيچ تلاشي براي ناكام جلوه دادن انتخابات و حضور شكوهمند مردم در اين عرصه فرو گذار نمي کردند و با حنجره هاي بي اعتقادي و بي تقوايي سعي در وارونه جلوه دادن حقايق دارند، مردم ولايي و مهربان و فرهيخته بهارستان و رباط کریم همراه با مردم ديگر نقاط ايران اسلامي با حضور مثال زدني خويش در شعبه هاي اخذ راي، پاسخي دندان شكن به ياوه گويان جهاني و ايادي آنان دادند.



اينجانب از حضور حماسي و شكوهمند مردم شهيد پرور این دوشهرستان ، مردان و زنان حماسه ساز و قهرمان كه با اقتدا به شهيدان والامقام، با حضور در شعبات اخذ راي با آرمان هاي امام راحل و انقلاب اسلامي تجديد پيمان كردند و در مسير ولايت مداري و تبعيت از منويات مقام معظم رهبري در راستاي خلق حماسه سياسي با شكوه در صحنه حضور يافتند، قدرداني مي نمايم و اميدوارم حاصل اين انتخاب بزرگ به كام ملت ايران اسلامي شيرين و به كام دشمنان تلخ شود.