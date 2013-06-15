اوباما دچار خطرناک ترین اشتباه خود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنشی به اتخاذ مواضع ناپایدار و متضاد غربی ها در قبال سوریه اظهار داشت: بسیار عجیب است که مقامات فرانسوی برای ارتش ملی سوریه تعیین تکلیف کنند که نباید سرزمین اشغال شده کشور خود را از دست تروریست ها آزاد کنند.

وی با بیان اینکه ما همه جور موضع عجیب از غربی ها دیده بودیم و امروز با عجیب ترین نوع آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: همانگونه که در زمان جنگ تحمیلی ارتش بعث عراق علیه ایران، غربی ها به عراق سلاح شیمیایی دادند و ایران را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کردند، امروز نیز تروریست های القاعده و وهابی با سلاح های شیمیایی اهدایی غرب به مردم مظلوم سوریـه حمله می‌کنند و با منبع قراردادن ژنرال‌هـای صهیونیست و آمریکایی ها دولت سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم و محکوم می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: امروز آقای اوباما دچار خطرناک ترین اشتباه خود در تاریخ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شده است که با فریب اسراییلی ها، دستور ارسال سلاح به تروریست های خونخوار در سوریه را صادر می‌کند.

سرلشکر فیروزآبادی تصریح کرد: امروز ارسال سلاح برای تروریست های سوریه چاره ساز نخواهد بود زیرا ملت سوریه با ارتش ملی آن کشور، آنها را به عقب رانده است و تا آخرین خانه و آخرین نقطه مرزی کشور اسلامی سوریه، مزدوران اسراییلی را مجبور به عقب نشینی و فرار خواهند کرد.