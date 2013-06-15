اعضا شورای شهر نمین، خلخال، نیر و گرمی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس بعد از ظهر شنبه و پس از طی مراحل قانونی هیئت اجرايي و نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان های نمین، خلخال، نیر و گرمی نتيجه نهایی را اعلام كردند.

در شهرستان نمين ماريا جعفري نمين، مريم شاداب، محمد خضري، علي فرزين خشه حيران، غضنفر جهانگيري زاهد آهنگري و مجيد تهي دست نمين با کسب آرا لازم به شورای شهر راه یافتند.

در شهر عنبران هم صابر حميدي، فيروز يزداني، سيده معصومه شهابي تاكامي، صبور صبحي، آرش ارحمي عنبران، موسي حسيني و سادات سوغاتي به عنوان منتخب مردم معرفی شدند.

در شهر آبي بيگلو از توابع شهرستان نمين نيز كريم نژاد جواد، اكبر ايرجي، مسلم ميرزاپور، علي نوريان اصل، محمود نظافت، ولي آماده و اكبر كياني آبي بيگلو به عنوان نفرات ششم و هفتم انتخاب شدند.

همچنین با پايان شمارش آراي چهارمين دوره انتخابات شوراي شهر خلخال اعضاي اين شورا مشخص شدند .هیئات اجرایی این شهرستان اعلام کرد که در مجموع ۵۲ هزار و ۶۵۶ راي در خلخال اخذ شده است.

داريوش محمودي، مسعود اكبري، يونس يوسف، خدابخش برسان، شهناز شاطري، علي راعي و محمد قرباني با کسب بیشترین رای به شورای شهر این شهرستان راه یافتند و بلال نوري و قربان مرادي نيز بعنوان اعضاي علي البدل اين شورا برگزيده شدند.

در شهرستان نیر هم نتیجه نهایی اعلام شد و جلال ممي زاده، جاويد قادري، ارسلان نديري، رحيم بهلولي و حسن نعمتي بعنوان اعضاي اصلي و عدالت رشدي و جعفر مهدويان به عنوان اعضای علي البدل شوراي شهر نير انتخاب شدند.

با اعلام نتايج نهايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر گرمي نیز حسن ساعدي، احد نعمتي، علي نوروزي، رحيم انوري، علي جعفري، احد عطايي، ناصر شاهي، محمد روحاني و اباذر همتي بیشترین آرا مردم را کسب کردند.