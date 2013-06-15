خواب آلودگی جان راننده تندر 90 را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مظفر حسینی در این باره اظهارداشت: وقوع حادثه رانندگی در قزوین یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.



حسینی افزود: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان روز گذشته از وقوع یک مورد سانحه رانندگی در آزادراه قزوین به زنجان مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.



وی تصریح کرد: در بررسی مأموران مشخص شد یک دستگاه سواری تندر 90 با چهار سرنشین در لاین جنوبی آزادراه قزوین به زنجان با گاردریل آزاد راه، حوالی پل راه آهن برخورد کرده است.



رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در این حادثه، خودرو واژگون شد و یکی از سرنشینان آن براثر شدت جراحات وارده در محل وقوع حادثه جان سپرد.



به گفته حسینی همچنین راننده و یکی از سرنشینان دیگر تندر 90 مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.



وي گفت: کارشناس پلیس علت وقوع این حادثه رانندگی را بی‌احتیاطی راننده خودرو در عدم توجه به جلو بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرده است.