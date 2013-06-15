1100 متر شبكه توزيعي آب آشاميدني اسلامشهر اصلاح و بازسازي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صارمي اظهار داشت: با عنايت به قدمت و عدم كارآيي لازم شبكه آبرساني در برخي مناطق اسلامشهر ، پس از مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته طي دو ماه اول سال جاري اصلاح و بازسازي بيش از 1100 متر شبكه توزيعي لوله هاي 150 چدن داكتيل و 90-110 پلي اتيلن و 21 مورد همسطح سازي ، مرئي سازي و 227 فقره نصب انشعاب به همراه 250 فقره اصلاح انشعاب صورت گرفته است.



صارمي با اشاره به تعويض 810 فقره كنتور و واگذاري 255 فقره انشعاب جديد افزود: در همين راستا تعداد 49 مورد انشعاب غيرمجاز نيز شناسائي و به مجاز تبديل شده است.



مدير بهره برداري آبفاي اسلامشهر گفت: با توجه به برنامه ريزيهاي صورت گرفته تا پايان سال جاري به ميزان 10 كيلومتر از شبكه هاي قديمي بازسازي و اصلاح خواهد شد و همچنين 100 مورد مرئي سازي به همراه تعويض 3000 فقره كنتور جزو برنامه هاي سال 92 و در دست انجام است.



وي با اشاره به اينكه كل اعتبار اين پروژه ها از طريق اعتبارات داخلي و جاري تخصيص مي ياب، بیان داشت: تا به حال بالغ بر 200 ميليون تومان از اعتبارات تخصيص يافته جاري تحويل شده و اميدواريم با تخصيص و تحويل الباقي اعتبارات مورد نظر انجام و اجراي ساير پروژه هاي برنامه ريزي شده نيز با روند فعلي و طبق برنامه زمانبندي شده اجرايي گرديده و به بهره برداري برسد.

