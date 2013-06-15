حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات تضمین کننده بقای انقلاب و مهر تائیدی بر ناکامی تحریم ها بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی طی پیامی ضمن تشکر از حضور حماسی مردم اصفهان آورده است: مردم انقلابي و هميشه در صحنه ي ايران بار ديگر با حضور گسترده در پاي صندوق هاي رأي به مفهوم حماسه سیاسی معنای عمیق تری بخشدند و با خلق حماسه میلیونی حضور در پای صندوقهای رای، بيداري و عزم و اراده راسخ خود را به جهانيان نشان دادند.

وی در ادامه آورده است: خلق حماسه با شكوه سياسي امید دشمنان را به یأس تبدیل کرد و دشمنان بار ديگر متوجه شدند که مردم کماکان پشتیبان نظام و رهبرشان هستند.

استاندار اصفهان در ادامه این بیانیه تصریح کرد: مقام معظم رهبری با بصيرت و درايت امسال را سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نام گذاری کردند و مردم ايران با تحلیل عمیق سیاسی و بینش ديني و آرماني خود زمینه ساز خلق این حماسه بودند و بي شك روز 24 خرداد ماه نقطه ي عطفي درتاريخ ايران و برگ زرین دیگری بر افتخارات این نظام مقدس ولایت مدار خواهد بود.

ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از این بیانیه گفت: همه مردم از اقشار مختلف هم چون گذشته با اتحاد و همبستگي به ميدان آمده و به جهانيان ثابت كردند با گذشت سي و چهار سال از پيروزي انقلاب علي رغم همه ي هجمه هاي تبليغاتي و تحريم ها، دشمنان نمي توانند خللي در عزم ملي و اراده ي فولادين مردم ايجاد نمايند.

وی در ادامه آورده است: مردم با حضور با شكوه خود اثبات کردند که همچنان در راه تحقق آرمان هاي امام خميني (ره) و حضرت آيت‌الله العظمي خامنه اي(مدظله العالي) ثابت قدم ايستاده و به پيش مي روند.

به گزارش مهر، استاندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود از حضور حماسي و جهادگونه مردم هميشه در صحنه و انقلابي اصفهان تشكر خود نموده است و آينده اي روبه رشد و پيشرفت و فرداهايي روشن تر از امروز را از خداوند منان خواستار شده است.