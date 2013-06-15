حماسه 24 خرداد تداعی کننده حماسه سال 57 بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی عصر شنبه در ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان اردبیل اضافه کرد: شور و شعور مردم ایران حماسه بیاد ماندنی را روز جمعه به ثبت رساند تا پیامی دیگر به دشمنان همیشه مایوس و درمانده نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان برای القاء ناامیدی به مردم و اصرار بر پذیرش خواسته های آنان با دست کشیدن از پیشرفت و علوم و فنون افزود: ملت ولایی ایران اسلامی رهنمودها و دستورات و انتظارات مقام معظم رهبری را خط قرمز خود می دانند و به هیچ وجه از حقوق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: امروز آحاد مختلف ایران به خوبی می دانند که فشارهای اقتصادی و سیاسی با طرح موضوعاتی مثل انرژی هسته ای بهانه هایی بیش برای دین ستیزی نیستند و آنچه دشمنان در پس پرده تحریم اقتصادی دنبال می کند جدا کردن ملت از باورهای دینی است.

وی تصریح کرد: مردم ایران ثابت کرده است که جان و مال خود را برای حفاظت و صیانت از دین می دهند و گوش به فرمان مولا و رهبر و مقتدایشان هستند.

رضایی با ابراز خرسندی از میزان قانون گرایی کاندیداها و طرفداران و ستادهای تبلیغاتی آنان، وضعیت مطلوب از حیث جرائم و تخلفات در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را اعلام کرد.

وی ورود ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سراسر استان به مرحله دیگر را اعلام داشت و متذکر شد: قبل، حین و پس از انتخابات به عنوان سه مقطع زمانی فعالیت ستادها محسوب می شوند که با پشت سرگذاشتن مرحله اول و دوم، مرحله بعدی با دقت و حساسیت انجام و تمام تحرکات و فعالیت ها رصد و پیگیری می شود.