  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۸

جعفرزاده:

حماسه ای از وحدت و همدلی در انتخابات 24 خرداد در کشور به نمایش گذاشته شد

حماسه ای از وحدت و همدلی در انتخابات 24 خرداد در کشور به نمایش گذاشته شد

رشت – خبرگزاری مهر: سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه ای از وحدت و همدلی در انتخابات 24 خرداد ماه امسال در کشور به نمایش گذاشته شد که در نوع خود بی نظیر بود.

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور مردم در حماسه سیاسی افزود: مشارکت پرشور و یکپارچه مردم در انتخابات و همینطور خلق این عظمت نشانه تبعیت مردم از رهبر معظم انقلاب است.

وی اظهارداشت: امت اسلامی و سرافراز ایران با حضور پر نشاط و همراه و همدل پای صندوق های رای باردیگر دست رد برسینــه همه بدخواهان نظام اسلامی زد و عزم جدی و خلل ناپذیر خود را بر ادامه راه امام و شهدا و برتداوم بخشیـــدن به ارزش های ناب اسلامی به گوش جهانیان رساند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ قلم و زبان و بیانی را توان آن نیست که این همه  حماسه شور  و شعور را به تصویر آورده و ترسیم گر خلق این همه زیبایی ها باشد.

وی تاکید کرد: به یقین برنده راستین در 24 خرداد ماه امسال ملت زنده و بالنده ایران اسلامی است و بازنده حقیقی استکبار جهانی و همه بدخواهان نظام اسلامی است.

جعفرزاده اظهارداشت: حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و ارزش ها، ستودنی است و مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه رشت همگام با دیگر هموطنان نقش تاثیرگذاری را در خلق حماسه سیاسی ایفا کردند.

وی عنوان کرد: مردم غیور ایران با خلق حماسه سیاسی دل مستضعفان جهان و حامیان انقلاب اسلامی را شاد و دشمنان را مایوس کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم استان گیلان به ویژه شهرستان رشت و همه عوامل برگزاری این انتخابات یادآورشد: ملت به ندای رهبر خود در این انتخابات به درستی لبیک گفتند.

کد مطلب 2077322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها