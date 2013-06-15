حماسه ای از وحدت و همدلی در انتخابات 24 خرداد در کشور به نمایش گذاشته شد

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور مردم در حماسه سیاسی افزود: مشارکت پرشور و یکپارچه مردم در انتخابات و همینطور خلق این عظمت نشانه تبعیت مردم از رهبر معظم انقلاب است.

وی اظهارداشت: امت اسلامی و سرافراز ایران با حضور پر نشاط و همراه و همدل پای صندوق های رای باردیگر دست رد برسینــه همه بدخواهان نظام اسلامی زد و عزم جدی و خلل ناپذیر خود را بر ادامه راه امام و شهدا و برتداوم بخشیـــدن به ارزش های ناب اسلامی به گوش جهانیان رساند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ قلم و زبان و بیانی را توان آن نیست که این همه حماسه شور و شعور را به تصویر آورده و ترسیم گر خلق این همه زیبایی ها باشد.

وی تاکید کرد: به یقین برنده راستین در 24 خرداد ماه امسال ملت زنده و بالنده ایران اسلامی است و بازنده حقیقی استکبار جهانی و همه بدخواهان نظام اسلامی است.

جعفرزاده اظهارداشت: حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و ارزش ها، ستودنی است و مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه رشت همگام با دیگر هموطنان نقش تاثیرگذاری را در خلق حماسه سیاسی ایفا کردند.

وی عنوان کرد: مردم غیور ایران با خلق حماسه سیاسی دل مستضعفان جهان و حامیان انقلاب اسلامی را شاد و دشمنان را مایوس کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم استان گیلان به ویژه شهرستان رشت و همه عوامل برگزاری این انتخابات یادآورشد: ملت به ندای رهبر خود در این انتخابات به درستی لبیک گفتند.