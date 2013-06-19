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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۹

نماینده اصولگرای مجلس :

مردم مطالبات خود را به نمایش گذاشتند/ روحانی شخصیتی علمی و معتقد به آرامش است

مردم مطالبات خود را به نمایش گذاشتند/ روحانی شخصیتی علمی و معتقد به آرامش است

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه روحانی شخصیتی علمی، فرهنگی، آرام و معتقد به آرامش است، گفت: مردم ایران نشان دادند که هر موقع هر اراده و خواستی داشته باشند می توانند با حضور پای صندوق های رای به نمایش بگذارند.

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه ای که مردم در انتخابات رقم زدند، بیان کرد: ابعاد این حماسه در موارد زیادی قابل بحث و بررسی است که طی آن مردم با حضور خود پای صندوق های رای مطالباتشان را به نمایش گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه در ابعاد داخلی مردم نشان دادند که با انتخاب روحانی علاقه مند به انتخاب فردی علمی، فرهنگی، آرام و معتقد به آرامش هستند، اظهار کرد: در بعد خارجی نیز مردم کسی را انتخاب کردند که علاوه بر اینکه علاقه مند به برقراری آرمش در سطح داخلی است، در سطح بین المللی نیز بدین صورت خواهد بود.

حیدرپور ادامه داد: با توجه به اینکه ایشان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی هستند مردم کسی را انتخاب کردند که روابط مستحکمی میان وی و رهبری انقلاب وجود دارد.

وی با اظهار اینکه ایشان در مناظره ها نشان داد که به دنبال توسعه و پیشرفت روابط با جهان است، بیان کرد: اظهارات ایشان در خصوص ایجاد اشتغال و رفع تورم نیز جزو مطالبات مردم بوده است که به وی رای دادند.

کد مطلب 2077324

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