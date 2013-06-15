منتخبین مردم کبودراهنگ در چهارمین دوره شورای شهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فرمانداری شهرستان کبودراهنگ اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی شهر ملایر اعلام شد.

براساس این گزارش تقي اسماعيلي با 4956 رای، ناصر مطلبي با 3958 رای، سيده بهناز مجيدزاده با 3919 رای، ناصر قيطاسي با 3063 رای، غلامرضا بابايي با 2949 رای، محمد ره‌گشايي با 2771 رای، نادر كرمي با2197 رای، محمد ضيائي با 2010 رای و سيد محمدرضا نظري با 1875 بعنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر کبودراهنگ معرفی شدند.

در شهر شیرین سو نیز عمران سحابي با 728 رای، سعيدعلي امامي با 592 رای، طيب زارعي با 591 رای، ذبيح‌الله زارعي قاسم‌نيا با 548 رای و حسينعلي حاجي‌كبير با 515 رای بعنوان اعضای اصلی و علی البدل به شورای شهر شیرین سو راه یافتند.