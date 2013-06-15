اختلاف شدید در اتحادیه اروپا و آلمان برسرپروژه بستن قرارداد تجارت آزاد با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا و آمریکا می خواهند بزرگترین منطقه تجارت آزاد دنیا را خلق کنند. این تصمیمات عاملی برای جدایی و اختلاف در نه تنها اتحادیه اروپا بلکه دولت آلمان شده است.

اشپیگل در ادامه نوشت: قرارداد تجارت آزادی که قرار است بین آمریکا و اتحادیه اروپا منعقد شود، قبل از شروع مذاکرات رسمی آن مناقشاتی را در اتحادیه اروپا و دولت آلمان ایجاد کرده است.

روز جمعه اولین مرحله برای شروع این مذاکرات به حالت نامشخص و مبهمی پایان یافت. نمایندگان 27 کشور اروپایی برای یک تصمیم گیری مهم گرد هم آمدند. کمیسیون اتحادیه اروپا باید اجازه

گفتگوها درباره بستن قرار داد تجارت آزاد با آمریکا را بدهد. همچنان فرانسه مخالف این مسئله بوده و تهدید به وتوی آن را کرده است.

آلمان نیز درباره این مسئله که کشورش با چه شرایطی در مذاکرات تجارت آزاد با آمریکا باید وارد شود دچار اختلاف و دودستگی شده است. روز گذشته "ایلز آیگنر" وزیر حمایت از مصرف کنندگان در آلمان در بیانیه ای درباره خطرات بالای چنین اقدامی برای مصرف کنندگان در صورتی که قوانین مربوطه در زمینه مهندسی ژنتیک، تولید گوشت و اینترنت مد نظر قرار نگیرد هشدار داد.

وزارت حمایت از مصرف کنندگان آلمانی همچنین در این نوشته تصریح کرد که حمایت قدرتمند از مصرف کنندگان در آلمان و اروپا و آزادی انتخاب برای آنها دهه هاست که یکی از دستاوردهای بزرگی است که سخت برای آن مبارزه شده و نباید در معرض خطر قرار گیرد.

همچنین در این نوشته تاکید شده است که از ابتدا باید آلمان این مسئله را آشکار کند که در سیاست حمایت از مصرف کنندگان هیچ گونه قصور و نرمشی را نمی پذیرد. به این ترتیب وزارت حمایت از مصرف کنندگان آلمانی از موضع دولت مبنی بر اینکه بدون پیش شرط وارد مذاکرات بستن قرارداد تجارت آزاد با آمریکا شود فاصله می گیرد.

اشپیگل در ادامه نوشت: در پس مفهوم قرارداد تجارت آزاد دو سوی آتلانتیک پروژه ای برای ایجاد بزرگتربن منطقه تجارت آزاد دنیا نهفته است که البته تا اجرایی شدن چنین قراردادی سالها زمان نیاز است.

این قرارداد تجاری باید بازارهای آمریکا و اروپا را بیش از پیش به روی هم بگشاید ، مسائلی همچون کاهش محدودیتهای گمرکی،استانداردهای مشترک تولید و ایستادن در مقابل چین با یک قدرت اقتصادی متمرکز در این قرارداد مطرح است.

این مسئله در هفته های آینده و در سفر رئیس جمهوری آمریکا به برلین مور بحث قرار خواهد گرفت. صدر اعظم آلمان اخیرا اعلام کرده است که آلمان باید دست کمیسیون اتحادیه اروپا را باز بگذارد تا هیچ مانعی بر سر راه این مذاکرات ایجاد نشود. مرکل این قرارداد تجاری را مهمترین پروژه آینده در سیاست تجاری اروپا ارزیابی کرده است.

هشدارها از وزارت حمایت از مصرف کنندگان آلمان درباره این قرارد تجاری با این نگرانی همراه است که آمریکا از انعقاد این قرارداد سوء استفاده کند تا استاندارهای اروپا در سیاست مصرف کنندگان،اجتماعی ، محیط زیست و آموزش را تضعیف کند.

در حال حاضر در آمریکا و اروپا لابی هایی ایجاد شده است تا روی زمینه های مختلف این مذاکرات تاثیر بگذارند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: البته قبل از اینکه چنین منطقه تجارت آزاد بزرگی تشکیل شود باید دولتهای اتحادیه اروپا در این باره به توافق برسند که البته در حال حاضر فرانسه مخالف این طرح بوده و خود را کنار کشیده است.