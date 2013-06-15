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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد مشخص شدند

اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد مشخص شدند

نظرآباد - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر نظرآباد اعلام شد و بر اساس اعلام فرماندار شهرستان نظرآباد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد به شرح ذیل اعلام گردیده است:

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر نظرآباد :

1- مهدی بهزاد

2- یوسف قره داغی

3- حسین زنجانی

4-علی عزتی

5- حمید همتی

6- رضا پیری

7- مرتضی زینالی

8- رضا فیروزی

9- زهرا خلیلی

10- مریم درهم بخشی

11-  ایرج محرمی

اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد

1-  رضا جان محمد لو

2- عبدا...خدابنده لو

3- سهیلا امین افشار

4- مهدی توسلی

کد مطلب 2077339

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