به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر نظرآباد اعلام شد و بر اساس اعلام فرماندار شهرستان نظرآباد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد به شرح ذیل اعلام گردیده است:
اعضای اصلی شورای اسلامی شهر نظرآباد :
1- مهدی بهزاد
2- یوسف قره داغی
3- حسین زنجانی
4-علی عزتی
5- حمید همتی
6- رضا پیری
7- مرتضی زینالی
8- رضا فیروزی
9- زهرا خلیلی
10- مریم درهم بخشی
11- ایرج محرمی
اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد
1- رضا جان محمد لو
2- عبدا...خدابنده لو
3- سهیلا امین افشار
4- مهدی توسلی
نظرآباد - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر نظرآباد اعلام شد و بر اساس اعلام فرماندار شهرستان نظرآباد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد به شرح ذیل اعلام گردیده است:
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