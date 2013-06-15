اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر نظرآباد اعلام شد و بر اساس اعلام فرماندار شهرستان نظرآباد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد به شرح ذیل اعلام گردیده است:



اعضای اصلی شورای اسلامی شهر نظرآباد :



1- مهدی بهزاد



2- یوسف قره داغی



3- حسین زنجانی



4-علی عزتی



5- حمید همتی



6- رضا پیری



7- مرتضی زینالی



8- رضا فیروزی



9- زهرا خلیلی



10- مریم درهم بخشی



11- ایرج محرمی



اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر نظرآباد



1- رضا جان محمد لو



2- عبدا...خدابنده لو



3- سهیلا امین افشار



4- مهدی توسلی