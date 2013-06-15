مستند تلویزیونی "شیروان دره سی" در اردبیل تهیه و آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی بهزاد مولود تهیه و آماده پخش شده است.

در این مستند به بررسی ویژگیهای زمین شناسی، زیست محیط، حیات گیاهی و جانوری همچنین فرهنگ عشایر منطقه می پردازد.

به گفته کارگردان این مجموعه از نکات ارزشمند مستند بومی شیروان دره سی تهیه آن در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان می باشد که بیننده را با طبیعت بکر و دست نخورده منطقه سبلن آشنا می کند.

مستند شیروان دره سی در سه قسمت30 دقیقه ای تهیه و آماده پخش شده است. این مستند محصول سال 90 - 89 شبکه سبلان می باشد.

"شیروان دره‌سی" دره شیروان یکی از یازده زیستگاه وحشی کشور است که در منطقه کوه 4811 متری سبلان واقع شده ‌است.

این دره در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل و در بخش لاهرود این شهرستان قرار دارد، ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۰۰ متر و مساحت آن ۷۵ کیلومتر مربع تخمین زده می شود.

شیروان دره سی دره عمیق و عریض است که بریدگی‌های دیواره‌های صخره‌ای، چشم انداز ویژه‌ای به این منطقه بخشیده‌ و سنگها در آن به صورت تندیس‌هایی دیده می‌شوند که تداعی کننده کار هنری است.

این دره از قسمت جنوب به دامنه شمالی سبلان "هرم" از شرق به جاده لاهرود - شابیل، از غرب به هوشنگ میدانی و از شمال به زمین‌های روستای "قلچقلو" منتهی می‌شود.