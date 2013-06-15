شمارش آرای انتخابات شوراها در روستاها و شهرهای کم جمعیت به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات کشور حسنعلی نوری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روند شمارش آراء در انتخابات چهارمین دوره شوراها در چه مرحله قرار دارد گفت: شمارش آراء در شوراهای روستا به اتمام رسیده و بخشداران نیز بخش اعظمی از نتایج را اعلام کرده اند.

وی افزود: در شهرهای کوچک نیز بلافاصله بعد از اتمام شمارش آراء ریاست جمهوری شمارش آراء شوراها شروع شد که نهایتا شمارش آراء در شهرهای کم جمعیت نیز به اتمام رسیده و نتایج آن نیز ارسال شد.

مدیرکل دفتر انتخابات همچنین تصریح کرد: شمارش آرا در کلان شهرها 2 تا 3 روز تولید خواهد کشید که این در گذشته نیز متداول بوده است.

نوری در پایان خاطر نشان کرد: بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ستاد انتخابات ابتدا باید نتایج انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را اعلام وسپس انتخابات شوراها بپردازد.