مشارکت 83 درصدی مردم استان بوشهر در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله شفیعی یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 534 هزار و 37 نفر در استان بوشهر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند، تصریح کرد: از کل آرای ماخوذه، 518 هزار و 37نفر آرا صحیح است که نسبت مشارکت به جمعیت واجد شرائط 83.75 درصد است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری دراستان بوشهر با نظم و آزادی کامل همراه با امنیت کامل برگزار شد، افزود: مردم استان بوشهر حضور حماسی خود در این انتخابات نشان دادند تا باردیگر نظام مردم سالاری دینی ثابت شود.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهربا قدردانی از خلق حماسه سیاسی مردم استان بوشهر تاکید کرد: همه مردم وظیفه دارند از رئیس جمهور منتخب که در راستای اهداف نظام در راستای عمران و آبادانی کشور تلاش می‌کند حمایت کنند تا همچون گذشته پله‌های ترقی و رشد را جهت پیشرفت و توسعه کشور طی کنند.

شفیعی همچنین با تقدیر از دست اندرکاران انتخابات گفت: اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان بوشهر، رسانه‌ها و خبرنگاران نقش بسیار مهمی در امر خطیر اطلاع‌رسانی در این انتخابات ایفا کردند که جای تقدیر و قدردانی دارد.

وی درصد بیشترین مشارکت را در شهرستان کنگان اعلام کرد و گفت: در این شهرستان به دلیل وجود شرکت‌های گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته و وجود جمعیت کارگری غیر ساکن مشارکت بیش از 122 درصد اعلام شده است.

جانشین ستاد اتنتخابات استان بوشهر درصد کمترین مشارکت با 73درصد مربوط به شهرسان دشتستان دانست و افزود: شهرستان بوشهر بیش از 76 درصد، تنگستان 90 درصد، جم 108 درصد، دشتی 85 درصد، دیر 91 درصد، دیلم 93 درصد، عسلویه 84 درصد، و گناوه 82 درصد از جمعیت واجد شرائط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند.