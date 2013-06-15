منتخبان شورای اسلامی شهرهای بهشهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهشهر نتایج قطعی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی سه شهر شهرستان بهشهر را اعلام کرد.

محمدتقی نورزاد دقایق قبل در جمع خبرنگاران نتایج آرای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان بهشهر را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- علی اکبر فخاریان، 10 هزار و 230 رای.

2- اسفندیار اسدی، 8 هزار و 639 رای.

3- عباس عسگریان، 8 هزار و 600 رای.

4- اسلام بابانژاد، 7 هزار و 342 رای.

5- علیرضا کوچکی، 7 هزار و 287 رای.

6- اعظم‌السادات حسینی، 7هزار و 242 رای.

7- محمد موسی‌زاده حلیم، 7 هزار و 166 رای.

8- محمدعارفی لمراسکی، 7 هزار و 133 رای.

9- محمدحسن احسان‌پور، 5 هزار و 897 رای.

10- عباس یعقوبی گلوردی، 5 هزار و 838 رای.

11- محمد عموزاد مهدیرجی، 4 هزار و 816 رای.

وی همچنين اعضای انتخاب شده از سوي مردم را براي چهارمین دوره شوراهای اسلامی منتخب مردم در شهر رستمکلا را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- سیدعلی برهانی، 2 هزار و 742 رای.

2- حسین ده‌باشی رستمی، 2 هزار و 443 رای.

3- سیدکریم میری رستمی، یک‌هزار و 981 رای.

4- سیدقاسم حسینی رستمی، یک‌هزار و 748 رای.

5- ابراهیم حیدرزاده، یک‌هزار و 735 رای.

6- رمضان‌علی حاجی‌زاده رستمی، یک‌هزار و 726 رای.

7- حسن آقاقلیان رستمی، یک‌هزار و 637 رای.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهشهر در ادامه اسامي اعضای چهارمین دورهشوراهای اسلامی منتخب مردم در شهر خلیل‌شهر را نیز بدين ترتيب عنوان

كرد:



1- محمدرضا محمدپور خلیلی، 3 هزار و 692 رای.

2- محمدرضا باقری‌ خلیلی، 3 هزار و 589 رای.

3- مرضیه علیزاده رباطی 3 هزار و 62 رای.

4- محمدحسن رضایی، 2 هزار و 786 رای.

5- قربان زیاری‌علمدارمحلی، 2 هزار و 395 رای.

6- سید ابراهیم موسوی رکاوندی، 2 هزار و 68 رای.

7- علی‌اصغر رضاییکلایی، 2 هزار و 19 رای.

بر اساس قوانین انتخابات شوراها، شاکیان تا دو روز پس از اعلام نتایج، مهلت دارند شکایت خود را به هیئت اجرایی مستقر در فرمانداری تقدیم کنند تا به شکایت آنها در چارچوب قانون رسیدگی شود.