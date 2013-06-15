مشارکت 86 درصدی مردم گناوه در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات در این شهرستان در 83شعبه اخذ رای برگزار شد اظهار داشت: 59 هزار و 579 نفر در شهرستان گناوه واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که از این تعداد یکهزارو 855نفرشان رای اولی بودند.

وی با بیان اینکه از جمعیت واجد شرائط رای ، 49هزارو 116نفردر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند افزود: از بین آراء کسب شده آقای حسن روحانی 58 درصد آراء بیشترین آراء را به خود اختصاص داد وبعد از آن به ترتیب محسن رضائی میرقائد 17 درصد ، علی اکبر ولایتی 10 درصد آراء، محمد باقر قالیباف 57.8 درصد ، سعید جلیلی 57.5 درصد وسید محمد غرضی 04.1 درصد آراء راخود اختصاص داد.

فرماندارگناوه در پایان از مردم دارالحماسه استان بوشهر به خصوص مردم دارالمومنین شهرستان گناوه بخاطر حضور باشکوهشان پای صندوق‌های رای و خلق حماسه‌ای به یاد ماندنی روز انتخابات قدردانی کرد.