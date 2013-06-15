حضور پرشور مردم در انتخابات از ولایتمداری ملت است

حجت‌الا سلام محمد مهدی راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حضور مردم بسیار چشمگیر است، اظهار داشت: امروز مردم ولایتمدار و فهیم ایران اسلامی با نشاط و شور و شعور خود آمده‌ استواری و استقامت خود را به رخ جهانیان به ویژه دشمنان بکشانند.



وی این حضور مقتدرانه مردم را نشان از ولایت‌مداری و وفاداری این ملت به ارزش‌های اسلامی و نظام خواند و گفت: امروز مردم ایران برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ورق خواهند زد.



امام جمعه چالوس تصریح کرد: چشم دشمنان نظام به حضور کمرنگ مردم دوخته شده بود اما انبوه جمعیت در ساعات نخستین رأی‌گیری نشان داد که مردم ایران اسلامی همیشه و در هر شرایطی پشتیبان رهبری و انقلاب اسلامی هستند.



امام جمعه چالوس در پایان گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات در جامعه جهانی بسیار تأثیرگذار است و تمام نقشه‏‌های دشمنان را از بین خواهد برد چراکه رأی مردم سرنوشت‌ساز است و به پیشرفت کشور کمک می‌ کند.

