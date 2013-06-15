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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۳۳

حضور پرشور مردم در انتخابات از ولایتمداری ملت است

حضور پرشور مردم در انتخابات از ولایتمداری ملت است

چالوس - خبرگزاری مهر: امام جمعه چالوس گفت: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی نشان از ولایتمداری‌ ملت ایران است.

حجت‌الا سلام محمد مهدی راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حضور مردم بسیار چشمگیر است، اظهار داشت: امروز مردم ولایتمدار و فهیم ایران اسلامی با نشاط و شور و شعور خود آمده‌ استواری و استقامت خود را به رخ جهانیان به ویژه دشمنان بکشانند.

وی این حضور مقتدرانه مردم را نشان از ولایت‌مداری و وفاداری این ملت به ارزش‌های اسلامی و نظام خواند و گفت: امروز مردم ایران برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ورق خواهند زد.

امام جمعه چالوس تصریح کرد: چشم دشمنان نظام به حضور کمرنگ مردم دوخته شده بود اما انبوه جمعیت در ساعات نخستین رأی‌گیری نشان داد که مردم ایران اسلامی همیشه و در هر شرایطی پشتیبان رهبری و انقلاب اسلامی هستند.

امام جمعه چالوس در پایان گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات در جامعه جهانی بسیار تأثیرگذار است و تمام نقشه‏‌های دشمنان را از بین خواهد برد چراکه رأی مردم سرنوشت‌ساز است و به پیشرفت کشور کمک می‌ کند.
 

کد مطلب 2077393

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