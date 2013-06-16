جشن حامیان رئیس جمهور منتخب در اردبیل/ کاروانهای شادی به حرکت درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام نظر قطعی وزرات کشور مبنی بر انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید کشور، حامیان، دوستداران و اعضای ستاد انتخاباتی وی با راه اندازی کاروانهای شادی در خیابانهای اردبیل خوشحالی خود از انتخاب این کاندیدا را اعلام کردند.

هم اکنون بسیاری از خیابان های مرکزی اردبیل شاهد حضور هواداران منتخب مردم در قالب کارناوال های شادی است. علاوه بر این با پخش شیرینی از سوی هواداران روحانی این انتخاب را شادباش می گویند.

ستاد انتخابات حسن روحانی نیز مملو از حامیان وی بوده و جوانان با در دست داشتن عکس رئیس جمهور آینده از انتخاب وی ابراز خوشحالی می کنند.

مطابق با آخرین آمار اعلام شده حسن روحانی بیشترین آرای مردم اردبیل و سایر شهرستان های استان را در این دوره از انتخابات کسب کرد.

شهروندان معتقدند انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری نه تنها با حماسه ملی و سیاسی همراه بود، بلکه رضایت عمومی را نیز از نحوه برگزاری در پی داشت.

یک شهروند اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری در نهایت آرامش و صلابت، همراه با شور و شعور ملی برگزار شد.

شهروندان اردبیلی خرسند از حماسه سیاسی

محمد رضا احدی تاکید کرد: مهمترین دلیل خوشحالی شهروندان اردبیلی رعایت قواعد انتخاباتی و خلق حماسه سیاسی با صیانت آرای عموم مردم است.

وی افزود: شهروندان اردبیلی با مشارکت گسترده تا آخرین ساعات اخذ رای در شعب رای گیری حاضر شده و شور سیاسی خلق کردند.

مردم در انتظار پاسخ به شور سیاسی

یک شهروند اردبیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: شهروندان اردبیلی با حضور گسترده در انتخابات با آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

نعیمه مظفری تصریح کرد: اینک تکلیف حمایت از مردم بر گردن مسئولان است تا در مقابل لبیک آنها به مسئولیتهای خطیر اجرایی خود بپردازند.

وی افزود: مهمترین انتظار شهروندان اردبیلی از رئیس جمهور انتخابی پایبندی به برنامه های وعده داده شده و ایجاد تحول در امور مختلف است.

رئیس جمهور شادی مردم را تداوم بخشد

مظفری با بیان اینکه توجه به مشکلات معیشتی مهمترین مطالبه مردم از رئیس جمهور است، اضافه کرد: با رفع مشکلات این حوزه رئیس جمهور شادی مردم را تداوم بخشد.

این شهروند تاکید کرد: در صورتی که مسئولان حامی مردم باشند، حمایت آنها همواره در مقاطع مختلف مشاهده خواهد شد.

شهروندان اردبیلی معتقدند با انتخاب رئیس جمهور فعلی، فصل جدیدی در تاریخ و سیاست کشور آغاز شده که در صورت پیوند برنامه های کلان با خواسته های عموم مردم می تواند به عنوان نقطه قوتی در تاریخ سیاسی کشور قلمداد شود.