بزرگداشت "چهل سال سنتور نوازي ايران" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، مراسم بزرگداشت چهل سال سنتور نوازي ايران در قالب يك برنامه كنسرت پژوهشي برگزار مي شود.

اين كنسرت پژوهشي در راستاي برنامه هاي قبلي انجمن موسيقي ايران در مورد پژوهش در موسيقي سنتي ايران، برگزارمي شود.

در اين برنامه به شيوه هاي سنتور نوازي سال هاي هزار و دويست و هشتاد تا هزار و سيصد و بيست پرداخته مي شود.

در اين كنسرت كه در مورد پژوهش در موسيقي دستگاهي ايران است، " امير منصور" در مورد ديسكوگرافي سنتور طي اين سالها سخنراني خواهد كرد. همچنين " شهاب منا " در مورد " سنتور نوازان قاجار و تداوم شيوه آنها تا امروز" به ايراد سخنراني مي پردازد.

پس از اين سخنراني ها، " دو تكنواز سنتور " نازلي تحويلداري" و " نعمت الله قنبري" به اجراي قطعاتي از دوره هاي مختلف سنتور مي پردازند.

اين برنامه روز سي تير ماه ساعت شانزده در تالار رودكي برگزار مي شود.

