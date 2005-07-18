آغاز فعاليت مركز درماني و بازتواني بيماريهاي رواني

به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس سازمان بهزيستي تعداد 106 مركز خدمات رساني به آسيب ديدگان اجتماعي و 311 مركز مشاوره حضوري و بهره مندي 211 شهرستان از شبكه مشاوره تلفني و همچنين وجود 2500 تيم تخصصي، سازمان بهزيستي را بسيار توانا در جهت پيشرو اهداف خود دانست .

راه چمني همچنين با بيان اينكه بهزيستي در درمان و بازتواني اعتياد 450 مركز درماني سرپايي و بستري و 2 مركز اجتماع درمان مدار دارد ، گفت: سالانه 121 هزار معتاد توسط همين فعاليتها و مراكز درمان مي گردند.

وي با بيان نياز جامعه به وجود يك مركز مجهز بستري جهت معتادان خياباني كه عموما تزريقي هستند، وجود چنين مركزي را بسيار مهم و حائز اهميت در جهت كاهش كنترل بسياري از آسيب ها و بيماريهاي مهلك در سطح جامعه دانست.

رييس سازمان بهزيستي در توصيف شرايط فيزيكي و كاربري مركز فوق گفت: اين مركز با هزينه اي حدود 500 ميليون تومان در بنايي بالغ بر 6 هزار متر مربع با داشتن 400 تخت درماني كه تا 550 تخت امكان افزايش دارد، علاوه بر خدماتي كه جهت درمان و بازتواني اعتياد انجام مي دهد قابليت انجام پژوهشهايي در خصوص اعتياد و ... را دارد و برنامه هايي در دست اقدام است تا افرادي كه متقاضي تاسيس مراكز بهزيستي هستند، جهت بهره مندي از تجارب لازم دوره هايي را در اين مركز بگذرانند.

راه چمني تعداد مددجويان سازمان بهزيستي را در سطح كل كشور دو ميليون و 650 هزار نفر اعلام كرد.

دكتر شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز در اين مراسم طي سخناني با تاكيد بر لزوم مبارزه با عرضه مواد مخدر فعاليت در زمينه كاهش تقاضا و پيشگيري از اعتياد در سطح جامعه را بسيار مهم و با بيان چتر ايمني رفاه اجتماعي فعاليت هاي سازمان بهزيستي را در زمينه پيشگيري ابعادي از اين چتر دانست.