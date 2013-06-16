نتایج نهایی انتخابات شورای شهر بیجار اعلام شد

حمدالله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رقابت 55 نفر برای عضویت در شورای شهر بیجار خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد هفت نفر با کسب اکثریت آرای مردمی به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر بيجار انتخاب شدند.

وی تعداد آرای ماخوذه شورای شهر بیجار را 26 هزار و 811 رای اعلام کرد و گفت: 25 هزار و 146 رای صحیح و 1665 رای باطله بوده است.

وی بیان كرد: از مجموع آراء ماخوذه مرتضی خدمتی با سه هزار و 611 رای، یعقوب کبودند سه هزار و 556 رای، افشین کاظمی سه هزار و 455 رای، مصلح برزنجه سه هزار و 267 رای، فرزاد میرانی دو هزار و 832 رای، ایوب سالروندیان دو هزار و 735 رای، سارا الوندی دو هزار و 670 رای به شورای شهر این شهرستان راه یافتند.

کریمی عنوان کرد: همچنین طاهر سولی با دو هزار و 580 رای و محمد سلیمانی با دو هزار و 484 به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.