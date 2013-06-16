اعضای شورای اسلامی شهر کاشان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات به ترتیب سید مهدی ناظم رضوی، سید علی ثابت، علی هاشمی طاهری، مصطفی کردمیل، شمس سید رضا هاشمی،علی رسول زاده، مهدی مدنی، حسن الماسی، علیرضا عرب بیگی، جواد حاج قدیری پور، علیرضا پورعسگری و حسین حیریان به عنوان سیزده عضو اصلی شورای شهر کاشان انتخاب شدند.

علی صباغیان، امیر حسین پارسا و مهدی ناصح نیز به عنوان اعضای علی البدل این دوره از انتخابات مشخص شدند.

به گزارش مهر این دوره از انتخابات 161 هزار نفر از مردم شهرستان کاشان در انتخابات شرکت کردند که مشارکت 77 درصدی واجدین شرایط در پای صندوق های رای را رقم می‌زند.