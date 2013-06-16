42 هزار نسخه کارت هوشمند ملی در اردبیل صادر می شود

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کارت هوشمند ملی در ابتدا برای فرمانداران، بخشداران و استاندار اردبیل صادر شده است.

وی با بیان اینکه این مهم به جهت مکانیزه شدن انتخابات و ثبت اطلاعات مسئولان اجرایی استان در سامانه انتخابات بود، اضافه کرد: در ادامه اجرای این طرح خانواده شهید و ایثارگر به عنوان پایلوت صدور کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است.

به گفته امینی در مرحله اول اجرای این طرح کارت هوشمند برای هیئتهای نظارتی فراتر از تعهد پیش بینی شده صادر شد.

مدیر کل ثبت احوال استان افزود: پس از فعال شدن ایستگاههای صدور کارت، صدور کارت برای خانواده های ایثارگر نیز دنبال می شود.

افزایش دفاتر پیشخوان ثبت احوال به 19 مورد

وی تاکید کرد: اجرای طرح صدور کارت ملی نیازمند تهیه تجهیزات است که در صورت تامین آمادگی کافی برای انجام عملیات اجرایی آن داریم.

امینی در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان ادامه داد: در حال حاضر پنج دفتر در مرکز استان و پنج دفتر در شهرستانها خدمات ثبت احوال را پوشش می دهند.

وی تصریح کرد: در نظر داریم در سال جاری پنج دفتر دیگر در سطح شهرستان و چهار دفتر در شهرستانهایی که تاکنون خدمات ثبت احوال دفاتر پیشخوان نداشته اند را فعال کنیم.

به گفته مدیر کل ثبت احوال استان در صورتی که امکانات اعتباری پاسخگو باشد در هر شهرستانی که یک دفتر فعال است تعداد آن به دو مورد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در آینده نزدیک اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال ارائه می شود تا دفاتر پیشخوان تجهیزات کارت هوشمند ملی را تهیه کنند.

کمبود کاغذ برای شناسنامه مکانیزه

امینی همچنین در خصوص شناسنامه مکانیزه اضافه کرد: صدور شناسنامه مکانیزه در حال حاضر در ثبت احوال مرکز استان در حال انجام است.

وی با یادآوری صدور 85 هزار نسخه شناسنامه مکانیزه در سال گذشته، تاکید کرد: تعهد امسال صدور 45 هزار نسخه است.

وی علت بی پاسخ ماندن درخواست صدور شناسنامه برخی شهروندان را در کمبود کاغذ وارداتی آن عنوان کرد و افزود: در صورتی که شناسنامه فرد مخدوش نباشد، از وی درخواست می شود صدور شناسنامه را به زمان بعدی موکول کند.