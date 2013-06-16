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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۵۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی به مجلس خبرگان رهبری راه یافت

آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی به مجلس خبرگان رهبری راه یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی با254 هزار رای نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از مجموع 286 هزار و 473 رای آقای سید شرف الدین ملک حسینی با254 هزار و637 رای به مجلس خبرگان رهبری راه یافت.

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آقای محمد حسن زالی نیز به کسب 18 هزار و 642 رای رتبه دوم را کسب کرد.

وی بیان کرد: آقای محمد غیاثی نیز با 13 هزار و 187 رای در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 24 خرداد در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

 

کد مطلب 2077464

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