آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی به مجلس خبرگان رهبری راه یافت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از مجموع 286 هزار و 473 رای آقای سید شرف الدین ملک حسینی با254 هزار و637 رای به مجلس خبرگان رهبری راه یافت.

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آقای محمد حسن زالی نیز به کسب 18 هزار و 642 رای رتبه دوم را کسب کرد.

وی بیان کرد: آقای محمد غیاثی نیز با 13 هزار و 187 رای در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، 24 خرداد در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.