اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر آسارا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا به شرح ذیل اعلام شد:
اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آسارا:
1- آقای حسین موسوی
2- آقای عباسعلی آسرائی
3- آقای محمد آسرائی
4-آقای ابوالقاسم حسنی
5- آقای خسرو حبیبی ری زمین
اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا
1- آقای مظاهر سعیدی سیرائی
2- آقای حسین طاهری
کرج - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا از سوی فرمانداری شهرستان کرج اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا به شرح ذیل اعلام شد:
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