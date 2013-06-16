  1. استانها
  2. البرز
۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۵

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر آسارا اعلام شد

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر آسارا اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا از سوی فرمانداری شهرستان کرج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا به شرح ذیل اعلام شد:

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آسارا:

1- آقای حسین موسوی

2- آقای عباسعلی آسرائی

3- آقای محمد آسرائی

4-آقای ابوالقاسم حسنی

5- آقای خسرو حبیبی ری زمین

اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا

1-  آقای مظاهر سعیدی سیرائی

2- آقای حسین طاهری

کد مطلب 2077486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها