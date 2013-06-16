اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر آسارا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان کرج اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا به شرح ذیل اعلام شد:



اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آسارا:



1- آقای حسین موسوی



2- آقای عباسعلی آسرائی



3- آقای محمد آسرائی



4-آقای ابوالقاسم حسنی



5- آقای خسرو حبیبی ری زمین



اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر آسارا



1- آقای مظاهر سعیدی سیرائی



2- آقای حسین طاهری